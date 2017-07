Violences électorales : La maison familiale du DG des Impôts à la Médina attaquée

Cheikh Tidiane Bâ, que sa maison familiale, sise à la rue 33 X avenue Blaise Diagne de la Médina a été attaquée ce jeudi 27 juillet vers 20 heures. Il informe que des jeunes, armés de sabres et d'armes à feu, ont pris pour cible la demeure, cassant des vitres et blessant deux personnes.



Au moment où Cheikh Tidiane Bâ se confiait par téléphone à Seneweb, il signalait la présence des Sapeurs Pompiers sur place. "Nous allons de ce pas porter plainte contre X", a-t-il informé.



Certains de ses proches soutiennent cette attaque serait l'œuvre de partisans de Bamba Fall, maire de la Médina et tête de liste de la coalition Mànkoo Taxawu Senegaal à Dakar. Selon le directeur des Impôts, les assaillants ont d'abord commencé par attaquer les participants à un meeting de Benno Bokk Yaakaar à Gibraltar avant de se tourner vers sa maison familiale.



"Nos jeunes sont très en colère, avertit Cheikh Tidiane Bâ. Ils comptent riposter, mais je suis en train de les calmer. J'ai informé le préfet afin que les mesures idoines soient prises avant que la situation ne dégénère."







Nous y reviendrons.