Violences post-électorales: Les pro-Bamba Fall et Dias chargés à jets de grenades pour parade non-autorisée Rédigé par leral.net le Lundi 31 Juillet 2017 à 22:35 | | 0 commentaire(s)|

Les choses sont en train de tourner au vinaigre à la Médina, où les militants de la Coalition “Mankoo Taxawu Senegaal” avec à leur tê te, la tête de liste départementale de Dakar, Bamba Fall et Barthélemy Dias ont été chargés de grenades lacrymogènes.



Pour rappel, ces derniers ont initié, cette après-midi, une parade, pour disent-ils, fêter leur victoire qu’ils disent avoir obtenue dans la capitale.



Les militants ont érigé des barrières dans certains coins pour contrer la progression des policiers. Mais en vain. Car ces derniers les ont chargés avec des grenades lacrymogènes, au motif que la manif n’est pas autorisée.



Dans la foulée, trois personnes ont été interpellées. Elles sont toutes des filles. Quant aux maires de la Médina et de Mermoz, Bamba Fall et Barthélemy Dias, ils ont bravé l’interdiction de la Police, en décidant de marcher à pied dans les rues de la Médina.



Actusen

Accueil Envoyer à un ami Partager