Violente bagarre entre militants de MTS et BBY à Guédiawaye: du sang, des dégâts et une plainte contre Malick Gakou

Mercredi 26 Juillet 2017

Une dizaine de blessés, trois véhicules endommagés dont celui de la candidate de la coalition Benno Bokk Yakaar, Anna Gomis, la maison d’une responsable de l’Apr, Mamadou Yaya Bâ, saccagée. C’est le triste bilan des échauffourées qui ont opposé hier, au quartier Cheikh Ngom de Wakhinane Nimzatt, les partisans de Malick Gakou, tête de liste du département de la coalition Manko Taxawu Senegaal et ceux du maire de Guédiawaye, Aliou Sall, rapporte L'As.



Le maire de Guédiawaye tenait un meeting devant la marie de Wakhinatt Nimzatt, avec des groupements de femmes, lorsque tout d’un coup, les gens ont commencé à courir dans tous les sens, à l’arrivée de la caravane de Manko Taxawu Senegaal, conduite par la tête de liste départementale, Malick Gakou.



Du côté de BBY on affirme que ce sont des les partisans de Gakou qui ont donné l’assaut à coups de pierres, en dispersant les femmes. Dans le camp d’en face on soutient avoir été provoqué par des jets de pierres au passage de leur cortège. En tous les cas, une plainte a été déposée contre Malick Gakou et ses partisans.

