Violente interpellation d’un Nigérian en Allemagne, les internautes crient au racisme

Étranglé, étouffé, asphyxié par les agents de sécurité, un nigérian de 46 ans a vécu il y a quelques jours, l’un des moments les plus horribles de sa vie dans une banlieue de Munich. Alors qu’il n’avait pas de titre de transport, l’homme a été violemment interpellé par deux agents de la sécurité.

Une violente interpellation pour manque de titre de transport A en croire nos confrères de France24, la victime voyageait sur la ligne S8 du Bahn en direction de l’aéroport Franz-Josef-Strauss de Munich quand il a été contrôlé par deux agents de la Deutsche Bahn, l’entreprise ferroviaire publique allemande lorsqu’il était midi. N’ayant pas de titre de transport, l’homme a été gravement violenté par les agents de sécurité, tel un animal, qu’on conduit à l’abattoir. Un témoin qui a assisté à toute la scène l’a filmée.

« J’étais assise tout près de ce monsieur quand il s’est fait contrôler. J’ai commencé à filmer au moment de l’escalade de violence. Les deux agents lui parlaient en anglais et lui ordonnaient de descendre du train. Ils ne parlaient pas vraiment de l’histoire du ticket, ils voulaient juste qu’il parte », explique le témoin.

Le passager a été violemment sorti du train à la station Leuchtenbergring. Il lui a été demandé de régler une amende de 60 euros. L’image a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Ce qui a exaspéré les internautes, principalement ceux du continent Africain, c’est la violence avec laquelle le Nigérian de 46 ans a été interpellé. Plusieurs d’entre eux estiment que cette violente interpellation témoigne de l’ampleur du racisme qui sévit en Allemagne.

Choqué par ce qui s’est passé, un internaute écrit « C’est ce qui arrive quand on est pris sans ticket dans le S-Bahn. Être noir n’aide pas, au contraire, cela expose aux actes racistes ! »

Il faut dire que la majorité des quelque 7 000 commentaires remettent en question le caractère raciste qu’aurait eu cette interpellation. Après la diffusion de la vidéo, la jeune femme qui a assisté à la scène, a également reçu de nombreuses menaces de mort.

Ils ne l’auraient jamais fait à un Occidental « J’ai déjà fraudé dans le S-Bahn et jamais, on ne m’a demandé de descendre immédiatement. Pour moi, ce qu’ils ont fait, ils ne l’auraient jamais fait à un Occidental. Pour moi, leur comportement est raciste, mais on peut en débattre. Je n’avais jamais rien vu de tel en Allemagne, j’étais choquée et je tremblais. Mais dans le train quasi plein, personne ou presque, n’a réagi. Il y avait juste moi et une autre jeune femme. J’aurais aimé rester pour continuer de filmer sur le quai mais je suis restée à bord, hébétée. »





