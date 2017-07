Violents affrontements entre militants de BBY et de Mankoo Taxawu Senegaal Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juillet 2017 à 22:59 | | 0 commentaire(s)|

La rencontre entre la caravane de Mame Mbaye Niang, Youssou Ndour de la coalition Benno Bokk Yakaar et celle de Cheikh Bakhoum de Mankoo Taxawu Senegaal (MTS) de Khalifa Sall et Cie, a fait des étincelles.



C’est à hauteur du Collège privé Hyacinthe Thiandoum que des affrontements ont eu lieu, occasionnant de nombreux blessés qui seraient admis au centre de santé Nabil Choucair. Selon nos confrères de pressafrik, des armes à feu ont été brandies.



Affaire à suivre.

