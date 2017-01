Visage des "Lions" de la CAN 2017 : Pape Seydou Ndiaye, ange gardien local Le gardien de but Pape Seydou Ndiaye est le seul joueur du championnat national du Sénégal sélectionné pour la CAN 2017. Au sein de son équipe de NGB (Niary Tally-Grand Dakar-Biscuiterie), c'est un leader. Mais, en équipe nationale, il ne vient pas pour prendre la place du numéro 1 Abdoulaye Diallo, ni pour doubler Khadim Ndiaye dans la hiérarchie déjà instaurée. Toutefois, le staff l'apprécie bien.

"C'est un gardien qui a des qualités et que j'aime beaucoup, parce que c'est un travailleur", avait déclaré le préparateur des gardiens de buts Tony Sylva pour louer ses qualités.



Pape Seydou Ndiaye a connu une ascension fulgurante. Vainqueur des jeux africains de Brazzaville en 2013 avec les U23, le capitaine de cette génération a relégué au second plan le gardien du Jaraaf de Dakar en équipe nationale locale.



Sa belle prestation contre le Mexique en amical en février 2016 (défaite du Sénégal 2-0) avec les "Lions" locaux, a certainement précipité son atterrissage chez les "A". Car, un mois plus tard, Aliou Cissé l'invite dans la tanière. C'était lors de la double confrontation des 26 et 29 mars 2016 face au Niger lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2017.



"Thié", c'est son surnom n'a plus quitté la tanière depuis. Même si son nom apparaît sur les feuilles de match, Pape Seydou Ndiaye n'a jusque-là jamais gardé les cages des "Lions', mais, il continue de s'illustrer en club.



Le longiligne portier (1,95m) est l'un des principaux atouts de son club le NGB. Quand il est absent, cela se ressent défensivement car c'est aujourd'hui le gardien qui a encaissé le moins de buts dans le championnat local.



