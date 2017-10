Visas pour la France : un nouveau service lancé pour faciliter les démarches des demandeurs de visa

La France lance un nouveau service afin de faciliter les démarches des demandeurs de visa (information générale en 6 langues, assistant-visa, dépôt et suivi de la demande).



La demande de visa en ligne est en cours d’expérimentation en Afrique du sud, au Sénégal et en Tunisie. Si vous ne résidez pas dans l'un de ces pays, vous serez redirigés vers le site de votre consulat pour déposer votre demande. De nouveaux pays seront progressivement ajoutés. Le centre de visas pour la FRANCE de VFS Global à DAKAR recueille pour le compte des autorités françaises les demandes de visas instruites par le Consulat Général de France à Dakar.



Toutes les informations utiles à vos démarches sont désormais disponibles sur le nouveau site France-Visas. Après avoir saisi en ligne votre demande sur France-Visas, vous serez redirigé vers VFS Global afin de prendre rendez-vous pour le dépôt de votre dossier de demande de visa et le recueil de vos identifiants biométriques.



https://france-visas.gouv.fr/



