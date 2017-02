Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Visée par la justice, Marine Le Pen se pose en cible du « système » Rédigé par Massene Diop le 27 Février 2017 à 11:33 | Lu 117 fois



En meeting à Nantes, la candidate du Front national à la présidentielle s’en est notamment prise à Emmanuel Macron, aux médias et aux magistrats.



Le discours de Marine Le Pen se muscle à mesure que les affaires s’invitent dans sa campagne. En meeting au Zénith de Nantes, dimanche 26 février, la candidate du Front national (FN) à l’élection présidentielle a ciblé avec virulence un présumé « système » qui se serait « mis au service » d’Emmanuel Macron et lutterait « contre » sa propre candidature.



Pour contrer l’accumulation des affaires qui la touchent, dont les différents épisodes rythment l’actualité depuis plusieurs jours, la présidente du FN a attaqué comme rarement magistrats et journalistes dans le but de se faire passer pour une victime que l’on chercherait à bâillonner, à deux mois du scrutin.



« La justice est une autorité, pas un pouvoir ; les magistrats sont là pour appliquer la loi, pas pour l’inventer ou contrecarrer la volonté du peuple », a notamment prévenu Mme Le Pen. Comprendre : le « peuple » aurait déjà choisi sa représentante, à rebours du « candidat des assurances » (François Fillon) et de celui « de la banque et des médias » (Emmanuel Macron).



Devant une salle chauffée à blanc, qui réunissait près de 3 000 personnes, la députée européenne a mis en garde contre un possible « gouvernement des juges », mais elle s’est aussi montrée menaçante, entre les lignes, envers les « fonctionnaires ».



« Je veux dire aux fonctionnaires, à qui un personnel politique aux abois demande d’utiliser les pouvoirs d’Etat pour surveiller les opposants, organiser à leur encontre des persécutions, des coups tordus, ou des cabales d’Etat, de se garder de participer à de telles dérives. Dans quelques semaines, ce pouvoir politique aura été balayé par l’élection. Mais ses fonctionnaires, eux, devront assumer le poids de ces méthodes illégales. Ils mettent en jeu leur propre responsabilité. L’Etat que nous voulons, sera patriote. »



La candidate du Front national veut cimenter une base électorale déjà solide, qui la considère comme vierge de l’exercice du pouvoir et des turpitudes de la classe politique.



La candidate du Front national veut cimenter une base électorale déjà solide, qui la considère comme vierge de l’exercice du pouvoir et des turpitudes de la classe politique. CYRIL BITTON / FRENCH-POLITICS POUR « LE MONDE »







« Instrumentalisation » de la justice



La violence de la charge marque la tension qui s’empare de la campagne de la candidate d’extrême droite. Il faut dire que les affaires s’accumulent. Samedi, Le Monde a révélé qu’un de ses proches, Frédéric Chatillon, avait été mis en examen, le 15 février, pour abus de bien social, dans le cadre de l’enquête menée par la justice sur le financement de différentes campagnes frontistes, en 2014 et en 2015.



Sa chef de cabinet et amie personnelle Catherine Griset, elle, a été mise en examen, mercredi, pour recel d’abus de confiance. Elle est soupçonnée de ne pas avoir réellement assuré son travail d’assistante accréditée de Mme Le Pen à Bruxelles, pour lequel elle était salariée. Dans cette affaire, la fille de Jean-Marie Le Pen a refusé de répondre aux questions de la police judiciaire ; une ligne de conduite qu’elle entend conserver jusqu’aux élections législatives, en juin.



Dans un entretien à La Provence, Mme Le Pen a dénoncé une « instrumentalisation » de la justice à son encontre. Ce à quoi le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, a répondu, dans les colonnes du Journal du dimanche. « Imaginer aujourd’hui que des instructions aient pu être ordonnées sur François Fillon ou Marine Le Pen est tout simplement absurde parce qu’illégal », a assuré le ministre.



Dans l’esprit de la candidate frontiste, l’actualité judiciaire qui la frappe n’aurait pour but que de favoriser Emmanuel Macron, qui s’impose dans les sondages comme son probable adversaire au second tour de la présidentielle.



Cimenter une base électorale déjà solide



« Macron, dont Hollande aurait pu signer le programme, devient la possibilité pour ce système de se survivre, pour la caste au pouvoir aujourd’hui de se maintenir. Les puissances d’argent et médiatiques sont à son service », a-t-elle lancé lors de son meeting à Nantes.



Et de poursuivre en s’en prenant à plusieurs médias, ainsi qu’à leurs propriétaires. « Pierre Bergé, propriétaire du Monde, met son journal au service de Macron. [Patrick] Drahi et ses chaînes sont dévoués à sa candidature », a-t-elle affirmé, martelant que Le Monde serait « une arme de guerre contre la candidature qu’[elle] incarne ».





« Je lui resterai fidèle. Les affaires, ce sont des peccadilles.»



Plongée au cœur de la tourmente judiciaire, la candidate du FN cherche à cimenter une base électorale déjà solide, qui la considère comme vierge de l’exercice du pouvoir et des turpitudes de la classe politique.



Ses supporteurs présents dans la salle, à Nantes, ne lui tenaient d’ailleurs pas rigueur des affaires qui la poursuivent. « Ils ont tous des affaires, malheureusement. Mais elle, ce n’est pas de l’enrichissement personnel qu’elle a fait », soutient par exemple Joseph Elie, agriculteur à la retraite venu de Ploërmel (Morbihan).



Surtout, la présidente du FN défend des propositions – contre l’immigration, notamment – qui apparaissent comme prioritaires aux yeux de ses électeurs. « On peut raconter n’importe quoi, Marine je lui resterai fidèle. Les affaires, ce sont des peccadilles", estime Jean-Michel Morin, ancien typographe originaire du Morbihan. Nous sommes face à un problème civilisationnel : l’Empire romain a chuté à cause des barbares ; aujourd’hui, les barbares arrivent d’Afrique. »



Dans son discours, la candidate frontiste a soutenu que « les Français n’en peuvent plus de l’immigration massive » et elle a attribué à M. Macron la volonté d’« installer » une « autoroute migratoire (…) entre Alger et Paris ».



