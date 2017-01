Visite à Adama Barrow, Balla Gaye 2 se réjouit de la chute de Yahya Jammeh L'on peut dire la chute de Yahya Jammeh est un ouf de soulagement pour Balla Gaye 2. Celui-ci aura été combattu par le Président déchu de la Gambie. Ainsi, le "Lion" de Guédiawaye a rendu visite, le week-end dernier, à son successeur Adama Barrow pour le féliciter et tisser avec lui de bonnes relations.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Janvier 2017

La Casamance et la Gambie étaient les grandes bases de Balla Gaye 2. Lors de ses combats, ses fans de Gambie et du sud du pays se mobilisaient en nombre pour le soutenir et le pousser à la victoire. A cet effet, le fils de Double Less se rendait au lendemain de ses succès à Banjul et en Casamance, pour fêter sa victoire. On se rappelle l'accueil chaleureux et mémorable que les Gambiens lui avaient réservé après sa belle victoire sur Yékini en 2012.



C'est d'ailleurs au cours de ce voyage que le "Lion" de Guédiawaye a croisé Hellen Aicha Maroun, qu'il avait fini par épouser. Mais pour des raisons que l'on ignore jusque là, Balla Gaye 2 avait divorcé avec cette dernière. Un divorce que le désormais ancien Président gambien n'avait pas apprécié. Ainsi, Yahya Jammeh aurait "rejeté" Balla Gaye 2. Et pour l'humilier, il aurait soutenu Eumeu Sène lors de leur affrontement. Finalement, le chef de file Tay Shinger avait réussi à prendre le dessus sur l'enfant de Malifara.



Ces faits ont tellement fait mal à Balla Gaye 2 qu'il ne pouvait pas digérer le Président Jammeh. C'est fort de cela qu'on peut dire que fils de Guédiawaye est content qu'Adama Barrow ait gagné l'élection présidentielle pour lui succéder. Balla Gaye 2 a été donc aux Almadies le week-end passé pour rendre visite au Président Barrow. Lors de cette rencontre discrète, Balla Gaye2 et Adama Barrow ont discuté et se sont promis une franche collaboration .



Sunu Lamb

