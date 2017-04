Visite après le sinistre de Médina Gounass: Abdoulaye Daouda Diallo s'explique, le Khalife sermonne les autorités

A la tête d'une forte délégation composée, entre autres du ministre de la Santé, Eva Marie Coll Seck, de la Formation professionnelle, Mamadou Talla, et de la déléguée nationale à la Solidarité nationale, Anta Sarr Diacko, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo s'est rendu hier, en fin de matinée, sur le site du Daaka de Médina Gounass, après un passage à l'hôpital régional de Tambacounda pour rendre visite aux blessés graves qui y sont internés puis au centre de santé de Médina Gounass où sont hospitalisés des blessés légers.



Sur place, il a constaté que "tout est favorable à une propagation rapide du feu". Car, malgré les conséquences du sinistre encore visibles, des pèlerins étaient en train de prendre le "thé sénégalais avec des fourneaux à l'intérieur des huttes, les repas toujours préparés dans les locaux du genre. Et cela dans un contexte de forte chaleur et de vent qui souffle". Le ministre de poursuivre: "la paille, le feu et le vent ne font pas bon ménage".



Auparavant, après avoir présenté au khalife, les condoléances du gouvernement, Abdoulaye Daouda Diallo a réitéré ses instructions pour que l'eau ne manque pas. Toutefois, rapporte le journal Le Quotidien, le Khalife himself, dans un langage diplomatique, a déploré le non-respect par l'Etat des engagements pris, relativement à un approvisionnement correct en eau. Il a rappelé les CRD tenus à Kolda et à Dakar pendant lesquels les problèmes étaient posés et des engagements pris, mais sans suite pour la plupart. Le chef de l'Etat, Macky Sall, est attendu aujourd'hui sur les lieux.