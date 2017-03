Visite de Barrow à Dakar: la question casamançaise en vedette Entre le Sénégal et la Gambie, une nouvelle ère est en train de prendre forme avec l’arrivée d’Adama Barrow, à la tête de la voisine du Sénégal. Ce dernier est depuis hier en visite au Sénégal. Les deux chefs d’Etat se fixent de nouveaux repères avec en toile de fond la question casamançaise. Celle-ci a été au centre de la conférence conjointe animée par Macky Sall et Adama Barrow.

« Le président Barrow va aussi accompagner le Sénégal dans la recherche de paix en Casamance. Nous avons toujours tendu la main à nos frères du MFDC qui ont fait des efforts. Il est clair que l’impunité n’est plus de mise et ce qui s’est passé là-bas ne va plus se reproduire ». Voilà ainsi campés par le président Macky Sall, les enjeux qui sous-tendent la lancinante équation casamançaise.



Evoquant toujours la crise casamançaise, le président Macky Sall a fait savoir ceci : « je dois admettre qu’ils ont fait des efforts. Depuis que je suis là, il n’y a pas eu de problèmes en Casamance. Plus de coups de feu entre l’armée nationale et le MFDC. Et nous discutons. C’est lent mais ce sont des questions complexes », a révélé le président Macky Sall lors de sa conférence de presse conjointe avec son homologue gambien Adama Barrow.



Sur ce registre précis, le président Macky Sall embraie: « la Gambie et le Sénégal sont imbriqués l’un et l’autre ce qui est un cas unique dans le monde. Que ce soit la sécurité, la justice, l’investissement etc…, nous allons travailler d’arrache-pied ».



Pour ce qui concerne la forêt casamançaise, le Président sénégalais a invité son homologue gambien à organiser ensemble le secteur pour éviter la déforestation. Le Président Sall a fait savoir que dans la dynamique de raffermissement des relations entre Dakar et Banjul, un ensemble d’accords sera signé au cours de cette visite, la première depuis l’entrée en fonction du Président Barrow.



« Nous allons instituer des rencontres régulières de haut niveau pour assurer la suivi des dossiers, examiner les projets communs et réduire les éventuelles difficultés », a indiqué Macky Sall.



Selon lui, en consacrant sa première visite à l’étranger au Sénégal, le président Adama Barrow « traduit absolument un nouvel état d’esprit que nous voulons bâtir de part et d’autres entre les deux pays ».



Comme il l’avait promis, le Président Adama Barrow se rendra aujourd’hui à Touba où il fera la prière du vendredi auprès du Khalife général des mourides, Serigne Sidy Moctar Mbacké.



