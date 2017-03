Visite de Macky Sall à Paris: le Ter, l'énergie, le dossier des tirailleurs sénégalais, la Gambie...au menu de son entretien avec Hollande

De retour d'une visite officielle de trois jours en Suisse, le président Macky Sall a fait un escale hier, à Paris où il s’est entretenu avec son homologue, le Président Hollande "dans le cadre d’un dîner amical."



Les présidents sénégalais et français "ont effectué une revue des relations bilatérales franco-sénégalaises, pour constater la mise en œuvre satisfaisante des décisions prises lors de la visite d’Etat du président Macky Sall en France en décembre 2016".



"Le chef de l’Etat (français) a ainsi confirmé les engagements de la France en matière de financement du Train express Régional de Dakar, de promotion de l’efficacité énergétique, d’installation d’un supercalculateur au Centre national de calcul sénégalais dans la ville de Diamniadio ou encore de partenariat entre le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac et le Musée des civilisations noires de Dakar.



François HOLLANDE a également confirmé que l’examen des demandes de naturalisation de tirailleurs sénégalais résidant en France se poursuivait avec bienveillance et permettait d’espérer des premières décisions favorables dans les prochaines semaines", lit-on dans un communiqué publié sur le site de l'Elysée.



Les deux chefs d’Etat ont également évoqué la situation internationale notamment en Gambie et au Mali. "S’agissant de la Gambie, ils se sont félicités des évolutions politiques très positives observées depuis décembre et sont convenus d’intensifier leurs coopérations respectives avec ce pays. Concernant le Mali, ils ont constaté les progrès dans la mise en œuvre de l’accord de paix et de réconciliation, tout en marquant leur volonté de continuer à consolider la mission des Nations Unies (MINUSMA) par leurs contributions nationales respectives", explique la même source.