Visite de chantier à Kolda : Mary Teuw Niane pique une colère noire et menace

Samedi 7 Octobre 2017

Le Ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche s’est offusqué hier, des lenteurs dans l’évolution des travaux du Centre délocalisé de l’Université Assane Seck de Ziguinchor à Kolda. « Il n’y a aucune évolution depuis notre dernière visite », a constaté, amer, Mary Teuw Niane, en visite de chantier sur les lieux. Il y a même pas une confirmation des appréhensions faites lors de la dernière visite, sur la qualité des travaux, puisque deux pans du mur de l’amphithéâtre se sont effondrés, montrant bien que l’utilisation de latérite non lavée pour couler certaines structures, est une mauvaise idée ».



Ainsi, le ministre a "instruit Mme la directrice générale de l’Agence de construction des bâtiments et édifices publics, de prendre toutes les dispositions pour que ce chantier soit livré au mois de décembre".



Sur ce, il a demandé à l’Entreprise Touba Darou Minan (Etdm), de «choisir entre une résiliation, avec toutes les conséquences, à savoir les pénalités, la demande qui sera faite de l’inscrire sur la liste rouge pour qu’elle ne bénéficie plus des marchés publics et l’acception d’une sous-traitance choisie par l’Agence de construction des bâtiments et édifice public, avec plusieurs entreprises, pour permettre d’atteindre cet objectif ».



« Je demande à l’Agence de construction de bâtiments et édifices publics de l’exécuter avec la plus grande sérénité », conclut-il.

