Visite de courtoisie de Moustapha Cissé Lo au Président de la République du Mali S.E Ibrahim Boubacar KEITA,ce vendredi, à Bamako

Le président de la République du Mali a tenu à remercier chaleureusement Moustapha Cissé LO président du parlement de la CEDEAO d'avoir fait du Mali le centre de préoccupation des parlementaires de la CEDEAO, sur les questions liées à la lutte contre le terrorisme et la réconciliation nationale. Une information livrée dans un communiqué, qui a été envoyé à la rédaction de leral.net.



Et selon le document au cours des échanges, le président de la République du Mali a renouvelé tout son attachement à ce parlement.



Pour sa part, le président Moustapha Cisse LO a exprimé et témoigné sa profonde gratitude à l’endroit de Son Excellence Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la République du Mali, qui n’a cessé d’appuyer, le Parlement communautaire, à toutes les phases de sa quête, pour le renforcement de ses prérogatives, jusqu’à l’adoption par les Chefs d’Etat et de gouvernement en décembre 2016, de l’Acte Additionnel qui y est consacré.



Khary DIENE, Leral.net