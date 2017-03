Visite de courtoisie du Président Gambien: Barrow à Tivaouane, Touba, Médina Baye Le tout nouveau Président élu de la Gambie est attendu aujourd'hui à Touba. L'information est confirmée par les hautes autorités religieuses et administratives de la capitale du mouridisme. Adama Barrow sera reçu par le Khalife général des mourides, Cheikh Sidy Mactar Mbacké avec qui il aura un tête-à-tête, une visite dans la parfaite sobriété au regard du caractère un peu confidentiel qui l'entoure.

Adama Barrow a réservé sa première visite officielle, en tant que Président de la République de Gambie au Sénégal. En tant qu'hôte du pays, il a réservé une visite de courtoisie à la ville sainte de Touba après Tivaouane dans la même journée. Un périple qui constitue la première étape qui va le mener ensuite auprès du foyer religieux des Niassènes, à Médina Baye.



Seulement, ce qui est intriguant dans tout cela, c'est le fait que l'information n'a pas assez circulé dans la ville sainte de Touba. Aucune annonce émanant d'une autorité religieuse de la ville n'a été faite, appelant ainsi les populations à un quelconque accueil. Aucun "Ndiguel" n'a été émis dans ce sens. L'information a circulé de bouche-à-oreille dans la cité religieuse du fait d'un communicateur traditionnel, en l'occurrence, Abdoulaye Mbaye Pekh, à l'occasion de la cérémonie officielle du Magal de Porokhane.



C'est de là que l'annonce de la visite du Président Barrow a été faite et de manière laconique.



Mais cette visite du Président Barrow à Touba ne surprend guère parce qu'au plus fort de la crise post-électorale gambienne, Adama Barrow avait en effet sollicité les prières du Khalife général des des mourides. Cheikh Sidy Moctar Mbacké lui avait alors assuré que tout allait rentrer dans l'ordre, il vient donc à Touba pour le remercier, lui rendre un hommage appuyé pour services rendus.



Des sources proches des autorités locales renseignent que le chef de l'Etat gambien aura un calendrier peu chargé, le Président gambien passant la journée à Touba. Après un tête-à-tête avec Cheikh Sidy Moctar Mbacké, le Président Barrow prendra congé de son hôte après la prière du vendredi effectuée à la Grande mosquée de Touba.



