Visite de la Déléguée générale à la famille Omarienne : Thierno Bachir offre un bélier à Anta Sarr iGFM – (Louga) – Venue apporter la contribution de l’Etat du Sénégal en denrées alimentaires pour la réussite de l’édition 2017 de la ziarra annuelle du Vénéré Thierno Mountaga Daha Tall, Mme Anta Sarr Diacko n’est pas n’est pas rentrée les mains vides. Un gros bélier lui a été offert par le Khalif général de la famille omarienne Thierno Bachir Tall qui s’est réjoui de ce geste de l’Etat avant de prier pour un Sénégal de paix et de prospérité.



Sur instruction du président Macky Sall et de son gouvernement, Mme la déléguée générale à la protection sociale à la solidarité nationale a remis une importante quantité de riz au Khalif général de la famille omarienne. « Je suis venue, au nom du président Macky Sall, vous remettre l’appui de l’Etat du Sénégal pour la réussite de ce grand évènement religieux » a fait savoir Mme Anta Sarr Diacko, accompagnée des autorités administratives de Louga.

Thierno Mouhamadou Bachir Tall s’est félicité de l’attention toute particulière que lui accordent le président Macky Sall et son épouse et de cet appui de l’Etat du Sénégal pour la réussite de la 53éme édition de la grande ziarra annuelle du Vénéré Thierno Mountaga Daha Tall. Il a formulé des prières au nom de toutes les familles religieuses pour un Sénégal de paix et de prospérité.

Pour rappel la ziarra annuelle du Vénéré Thierno Mountakha Daha Tall sera célébrée les 6 et 7 janvier 2017 dans la capitale du Ndiambour. Des milliers de pèlerins venus des régions du Sénégal, de la sous région et de la diaspora sont attendus à Louga qui, le temps d’un week end, sera la capitale religieuse du Sénégal.

