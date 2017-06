Visite du Premier ministre à Touba : Entre couacs et bagarres entre responsables de l’APR

La visite du Premier ministre hier à Touba, a enregistré beaucoup d’incidents malheureux. Mahammed Boun Abdallah Dionne à la tête d’une forte délégation, s’est rendu dans la ville où il a rencontré le Khalife et prié sur la tombe de ses parents.



A la grande mosquée, où il a effectué la prière, ses gardes du corps et les membres du « dahira Moukhadimatoul Khidma », (structure en charge de l’ordre et la sécurité de l’édifice religieux) se sont violemment heurtés au point que l’audience avec le Khalife n’a pas été chaleureuse.



Informé de l’incident, Serigne Sidy Moktar Mbacké s’est montré ferme. Même l’audience à huis- clos sollicitée par la délégation n’a pas eu lieu. Le Khalife a invité son hôte à s’asseoir à ses côtés et à délivrer son message publiquement.



Le discours terminé, il a clos la rencontre par des prières. A peine Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké a-t-il terminé de formuler ses prières, qu’un conseiller du Premier ministre, Abo Sall de prendre la parole pour dire : «le Khalife est de tout cœur avec vous, toutes vos entreprises seront couronnées de succès ».



Allusion à son investiture comme tête de liste nationalede Benno Bokk Yakaar aux Législatives du 30 juillet. Mais, Abo Sall s'est vite fait recadrer par le fils du Khalife, Abdou Samath Maty Lèye : « Le Khalife n’a pas dit ce que tu viens de dire. Il faut te limiter à ce qu’il a dit ». Un démenti qui a suscité des commentaires.



Outre ce couac, deux responsables de l’Alliance pour la République, Gallo Bâ et Serigne Modou Mbacké Bara Doli, se sont injuriés avant de se battre devant le chef du gouvernement. Le second menace de porter plainte contre son protagoniste.



