Visite du chef de l’Etat en Suisse: C’était encore la fiesta à Genève Alors que la situation économique du pays est au rouge, selon les institutions internationales, le palais se permet des dépenses de prestige à Genève. En visite officielle en Suisse, Macky Sall et sa délégation ont encore, de sources sûres, cassé la baraque.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mars 2017

Après Paris, Genève. En déplacement en Suisse pour participer au Africa CEO Forum du groupe de presse « Jeune Afrique », Macky Sall et sa suite ont encore fait la bamboula. De sources autorisées, le contribuable Sénégalais a payé cher ce déplacement du chef de l’Etat et de la forte délégation qui l’accompagne. Car confient-elles, « on n’est pas loin du milliard de francs Cfa de dépenses avec ce voyage, en termes de kérosène, de frais d’hôtel où il fallait casquer entre mille et 5 mille euros pour une chambre, les cocktails, ou encore de frais de mission ».



L’estimation livrée par nos sources sur les coûts de ce déplacement du chef de l’Etat pousse à s’interroger sur l’opportunité de ce genre de voyages où les faits saillants se résument tout simplement à la participation à un forum ou à la réception d’un prix.



Après Genève, Macky Sall a fait cap hier sur Paris pour une visite privée, où il doit souper avec Hollande, avant de reprendre les airs pour cette fois-ci rallier Abidjan, la capitale ivoirienne.



Et pendant qu’il est entre deux avions, le Fond monétaire international souligne que la situation économique du pays n’est pas bonne.



WalfQuotidien

