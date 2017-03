Visite du khalife général des Tidianes à Dakar: Al Amine était chez Al Maktoum hier, à Fann

Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine a effectué un déplacement "express" à Fann (Daka) hier, dans la soirée au domicile de son défunt grand-frère, Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum pour présenter les condoléances à la veuve de ce dernier, Sokhna Aïda Dème.



Le Khalife des Tidianes était accompagné de Cheikh Tidiane Sy, fils de Serigne Mansour Sy "Borom Daradji" et de El Hadji Mansour Mbaye qui entretient des relations très étroites avec la famille Sy et Président de l'Association des communicateurs traditionnels du Sénégal.



Al Amine et sa délégation ont été reçus par Mame Ass et Abdourahmane Sy, tous les deux fils du défunt Khalife. Pendant un peu plus d'une heure, Serigne Abdoul Aziz Sy a échangé avec la famille et surtout remercié la veuve de Serigne Cheikh pour les efforts qu'elle a consentis et pour les sacrifices faits durant les longues années de retraite de son époux. La démarche du Khalkife a ému les enfants et la veuve de son grand-frère qui lui ont témoigné, encore une fois, leur reconnaissance.

(Source: L'Observateur)