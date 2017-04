Visite du ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye en Russie: des hommes d'affaires russes prêts à venir investir au Sénégal Dans le cadre de la visite de travail qu’effectue Mankeur Ndiaye Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur en Russie à l’invitation de son homologue russe Serguei Lavrov, après la première rencontre entre les deux délégations, les deux ministres ont fait face à la presse. Des engagements fermes ont été pris par des hommes d’affaires de se rendre au Sénégal en voyage exploratoire en vue d’investir dans des secteurs variés de l’économie sénégalaise.

Après cette rencontre avec la presse, la délégation de Mankeur Ndiaye a rencontré plusieurs autorités pour discuter d’un grand nombre de sujets dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Sénégal et la Russie.



La première journée de cette visite de deux jours a été clôturée par un Forum économique présidé par le Ministre Ndiaye. Plus d’une cinquantaine d’hommes d’affaires russes sont venus écouter la présentation du représentant de l’Apix qui faisait partie de la délégation.



Les deux pays se sont engagés à renforcer davantage la coopération dans divers domaines - de la politique étrangère aux échanges humanitaires.



Une attention particulière a été portée aux perspectives des relations commerciales et économiques et d'investissement, la mise en œuvre de projets communs très intéressants dans des domaines tels que l'exploration, le développement des ressources minérales, y compris les hydrocarbures, la pêche, l'énergie et les infrastructures.



Le ministre russe des Affaires étrangères Serguei Lavrov a apprécié le fait que le Sénégal a envoyé à diverses opérations de maintien de la paix près de quatre mille soldats, ce qui est l'une des présences les plus importantes de tous les pays membres de l'ONU.



"Nous nous engageons à poursuivre les travaux dans tous ces domaines et d' autres dans le Conseil de sécurité des Nations-Unies , où le Sénégal a actuellement le statut d'un membre non permanent. Nous avons également discuté du fléau de la croissance de la menace terroriste tant sur le continent africain et le monde entier".



La visite du ministre des Affaires étrangères en Russie prend fin ce mardi et sera ponctuée par une dernière rencontre avec le vice-ministre du Commerce et de l'Industrie de la fédération de Russie.

