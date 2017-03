Visite du président Macky Sall à Saint-Louis Nettoyez, balayez, frottez, astiquez nuit et jour. Ne laissez nulle place où le balai ne passe et repasse car le Président arrive. Au risque d’emprunter et de déformer les paroles de La Fontaine pour décrire cette situation loufoque et insupportable à Saint-Louis.

Pauvres de nous les Saint-Louisiens et quel manque d’égards de la part de nos autorités locales ! Il a fallu la visite du Président de la République pour que toute la ville soit correctement balayée et éclairée pour la première fois depuis 2014.



Il a fallu la visite du président de la République pour que toutes les ordures qui s’entassaient hideusement au bord de nos berges soient évacuées par miracle.



Il a fallu la visite du président de la République pour que les routes où il doit passer n’aient plus de trous, les ronds-points badigeonnés. En somme, pour que Saint-Louis soit paré comme une jolie vierge qui se marie.



Nous les Saint-Louisiens n’avons-nous pas le droit d’avoir une ville propre, éclairée et profiter de nos berges tous les jours ? Non, nous devons attendre l’arrivée du président de la République Macky Sall pour avoir ce genre de plaisir ; sinon, nous n’avons que mépris de la part de nos autorités municipales qui nous laissent croupir sous les ordures, l’air pollué et le défaut d’éclairage.



Et pourtant, ce sont elles qui nous tympanisaient les oreilles avec leur fameux « NDAR SETT WECC » en 2013, programme qui s’est réalisé finalement trois ans après et pour combien de jours ? Car à l’époque, il n’avait pas sa raison d’être. Une fois le Président rentré à Dakar, nous sommes conscients que Saint-Louis va retrouver dans son environnement d’antan, qui est la saleté et la puanteur qui le caractérisent depuis votre accession à la tête de la municipalité en 2014.



Leçon du jour comme le faisait La fontaine : Monsieur le Maire, le droit à l’hygiène est quotidien et c’est pour tout le monde, il n’est ni ponctuel ni destiné à une seule personne. La propreté est au début et à la fin de tout. Et maintenant votre « NDAR SETT WECC » est vraiment d’actualité.



Madame Diop Rokhaya Guèye

Mouvement des femmes du FSD/B J,

Saint- Louis, membre du Bureau

National des Cadres

