Visite officielle: Le Président Sall reçu par la présidente de la Confédération suisse

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a été reçu lundi matin par la présidente de la Confédération helvétique, Doris Leuthard, au domaine du Lohn, la maison d’hôtes du Conseil fédéral suisse, a constaté l’envoyée spéciale de l’APS.



Arrivé sur les lieux à 10 heures 50 minutes, le président Sall a reçu les honneurs militaires de la compagnie d’honneur de l’Armée suisse. Après l’exécution des hymnes nationaux des deux pays, le Chef de l’Etat et Mme Leuthard ont salué, respectivement, les deux délégations.



Après les honneurs militaires, les deux délégations se sont retirées pour une séance de travail d’une heure. Les deux dirigeants tiendront un point de presse, à partir de 13 heures 30 minutes, après un déjeuner prévu sur place. A 14 heures, la délégation sénégalaise se rendra à Genève, via Lausanne.



Le président Sall est accompagné du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sidiki Kaba, de Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, du ministre de l’Economie des Finances et du Plan, Amadou Bâ.





La délégation sénégalaise comprend également Khoudia Mbaye (ministre des Investissements, des Partenariats et du développement des Téléservices de l’Etat), Mamadou Talla (ministre de l’Artisanat, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage), Mata Bâ, (ministre des Sports), ainsi que de ministres conseillers à la Présidence de la République et le directeur général de l’APIX, Mountaga Sy.



D’anciens ministres font partie aussi de la délégation qui a voyagé avec le chef de l’Etat pour sa visite officielle de trois jours en Suisse.



Il s’agit de Ndioro Ndiaye et d’Assane Diop qui ont respectivement dirigé le ministère de la Femme et de la Famille et le ministère du Travail et de la Santé.



