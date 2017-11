Visite pré-Magal : le Président Macky Sall passe 24 heures à Touba

Le Président Macky Sall séjourne depuis jeudi après-midi dans la capitale du mouridisme, qui célèbre son grand Magal mercredi prochain.



Arrivé à la résidence Khadimou Rassoul vers 18 heures, hier, le chef de l’Etat a été accueilli par plusieurs dignitaires mourides dont Serigne Mountakha Mbacké, ‘’Diawrigne’’ du Khalife général ainsi que par des autorités administratives et politiques.



Dans son agenda, le chef de l'État prévoit une audience avec le Khalife général des Mourides, une rencontre avec des dignitaires mourides et des responsables de l'Apr. Contrairement à ce qui a été dit et écrit, Macky Sall ne fera que 24 heures.



En clair, il retournera sur Dakar après la grande prière du vendredi suivie d’une visite sur les chantiers du deuxième hôpital de Touba.