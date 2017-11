Visites inopinées dans les hôpitaux: Abdoulaye Diouf Sarr cherche-t-il un prétexte pour placer ses hommes ?

Depuis l’affaire Aïcha Diallo, une élève décédée à l'hôpital de Thiaroye dans des conditions qui avaient ému l’opinion, le tout nouveau ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, semble avoir perdu la sérénité. A la suite de ce drame, il s’était rendu nuitamment à l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. A la sortie de cette visite inopinée, le ministre avait traité cet établissement de « mouroir ».



Et quelques jours après, il a officiellement informé la direction de l’hôpital Youssou Mbargane de sa venue le lundi 13 novembre dernier , pour y tenir une réunion de « vérité ». A cet effet, le directeur de l’hôpital, Dr Cheikh Sidy Ahmed Bécaye Niasse, a pondu une note de service informant tous les employés et syndicalistes pour qu’ils réservent un accueil chaleureux au ministre de la Santé. Entre- temps, l’intersyndicale des travailleurs de Youssou Mbargane a fait une sortie médiatique, pour fustiger le comportement « irresponsable » du ministre Abdoulaye Diouf Sarr.



Selon les syndicalistes, il profiterait de ces visites inopinées pour chercher et rechercher la petite bête afin limoger des directeurs d’hôpitaux et placer ses propres hommes. Flairant la colère des syndicalistes de Rufisque, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, la mort dans l’âme, a tout bonnement rappelé le directeur de l’hôpital Youssou Mbargane pour l’informer de l’annulation de sa visite prévue le lundi dernier.



Un point marqué par les syndicalistes de Rufisque. Mieux, ils ont menacé le ministre qu’ils ne vont jamais le laisser conduire à l’abattoir leur directeur. Cela a créé des émules dans les autres hôpitaux qui attendent à leur tour, de pied ferme, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr accusé d’instrumentaliser la santé pour faire du tape-à-l'œil. C’est révélateur en tout cas que Farba Ngom ait refusé de faire soigner sa mère dans nos hôpitaux !







« Le Témoin » quotidien