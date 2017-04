Vive altercation entre Serigne Modou Kara et Me Hadji Diouf à la cérémonie de dédicace du livre de Pape Ngagne Ndiaye

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Avril 2017 à 00:14 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie de dédicace du livre "Parcours d'un journaliste autodidacte" de Pape Ngagne Ndiaye de ce vendredi 14 avril a failli virer à la mésaventure. Les nommés Serigne Modou Kara et Me Hadji Diouf ne se limitant au titre du livre s’étaient adonnés dans un autre "Par-cours d'un avocat danio niémé yalla".



Tout est parti du constat de Serigne Modou Kara qui dans son allocution a laissé entendre : i["les journalistes et les médecins ont un métier assez noble, mais ils sont très dangereux, quant aux avocats, danio niémé yalla". Et tous ceux qui étaient là, s’éclataient de rire dans une ambiance de convivialité.



Par la suite Me El Hadji Diouf qui s’est senti concerné a répondu allégrement à Serigne Modou Kara en lui signifiant que « vous vous êtes trompé sur les avocats » et convoque ainsi le morceau « Koudoul dioum xamol » de Youssou Ndour pour étayer ses propos avant de se faire interrompre pour le fils de Sérigne Modou Kara. Celui-ci s’est approché du micro du tonitruant avocat pour lui faire comprendre que « Seringe Modou Kara n’est pas du genre à se tromper ».



C’est de là, d‘ailleurs que de l’adrénaline commença à monter d’un cran puisse la réponse de l’avocat est sans ambages : « oui, mais l’avocat ne juge pas ».



Tout à coup, Serigne Modou Kara reprend la parole pour revenir à la charge.



« Quand je demande aux avocats de toujours dire le droit, c’est parce que entre l’avocat et celui qui est sensé rendre la justice, il n’y a qu’un seul pas. C’est comme deux faces d’une seule pièce ».



De loin, on aperçoit Me El Hadji Diouf entrain de se défendre toujours. Mais là, s’il le savait ! Kara enfonce le clou « Je suis très distingué. Tu te rappelles quand nous nous étions rencontrés au domicile de Serigne Saliou ? En ce moment tu ne me connaissais pas trop, mais El hadji tu dois fait beaucoup attentions ».



Cette atmosphère empestée par la passe d’armes entre ceux deux hommes a poussé Mamadou Ibra Kane, le directeur général de GFM et Cheikh Amar à quitter la salle.



Mais fort heureusement que le médiateur de la République Aliou Badara Cissé était là pour arrondir pour jouer la médiation et arrondir les angles entre ceux hommes.



Landing DIEDHIOU, Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook