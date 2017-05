Vive colère du PS à Saint-Louis : « la déclaration d’investiture de Mansour Faye est inacceptable. Nous sommes prêts à … », crie Me Moustapha MBAYE

Les démons de la discorde hantent la coalition Benno Bokk Yakaar ( BBY) de Saint-Louis. Le Parti socialiste (PS), en colère contre la démarche cavalière de son allié de l’Alliance pour la République (APR), décide de continuer les opérations d’investiture au sein de sa famille, nonobstant

les directives du Président Macky SALL d’arrêter ces procédures

. Les socialistes, en ordre de bataille, se disent « prêts à faire face à toutes les nécessités que la situation appellera ».



« Nous allons investir un homme et une femme et nous allons laisserons le choix à nos partenaires d’en prendre une décision. Et nous n’hésiterons pas à faire appel à un arbitrage du chef de l’Etat »,

Me Moustapha MBAYE, le secrétaire général de l'Union des coordinations départementales du parti socialiste,

qui faisant face à la presse, lundi,





L'avocat soutient sans ambages que

la déclaration faite par Mansour FAYE, en marge d’un Yendou républicain aux HLM