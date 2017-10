Ya Awa Dièye, Viviane Chidid, Adja Ndoye, Adja Diallo, Adiouza, Salma Diakhoumpa, Guigui… Ces célibataires qui font fantasmer les Sénégalais..



Elles sont belles, détonantes, et crèvent toujours l’écran, mais, ces belles nymphes qui s’habillent bien et ne passent jamais inaperçues; n’ont pas encore trouvé chaussures à leur pied.



Pourtant, elles font fantasmer tout le Sénégal. Récemment, Ya Awa Dièye de la 2STV avait déversé sa bile sur les sites web qui lui avaient collé un nouveau fiancé milliardaire de 50 ans, mais, il n’en demeure pas moins que leur vie est toujours suivie avec autant de potins et de volupté.



Aujourd’hui, même Adiouza a jeté un pavé dans la mare des célibataires pour dire qu’il est temps qu’elle se marie et qu’elle ne va rien demander à son prétendant. Alors kouy feug ?