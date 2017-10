Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Voici comment retarder ses règles naturellement, sans pilule Rédigé par leral.net le Samedi 7 Octobre 2017 à 10:32 | | 0 commentaire(s)| Une femme peut avoir de multiples raisons de vouloir retarder ses règles. Elle pourrait notamment avoir un voyage long et intense en prévision ou une occasion spéciale durant lesquels, les règles représenteraient un tracas supplémentaire, notamment si cette femme souffre d’anémie et a fréquemment des règles douloureuses et prolongées.



Retarder vos règles altérera le fonctionnement de votre corps, aussi nous vous conseillons d’essayer les méthodes suivantes que lorsque votre besoin est très urgent et pour une courte durée.



La nourriture épicée

De nombreuses femmes suivent le précepte selon lequel, plus vous mangez d’aliments épicés, plus vos règles vont se déclencher rapidement. Si la nourriture épicée est fréquemment utilisée pour accélérer les règles, elle peut également servir à retarder ses règles. Dans ce cas, s’abstenir de consommer des aliments épicés sera un moyen efficace de retarder vos règles naturellement.

Il vous faudra donc éviter les épices, notamment l’ail, le poivre et le gingembre. Ce régime doit être entamé au moins 2 semaines avant vos règles.



Le vinaigre

Prendre 1 verre d’eau minérale mélangé à 3 ou 4 cuillères de vinaigre va ralentir vos symptômes menstruels et réduire le flux. Buvez ce remède au moins 2 ou 3 fois par jour pour obtenir de meilleurs résultats.



Les lentilles

Au moins une semaine avant vos règles, consommez une soupe de lentilles par jour. Faites frire les lentilles dans de l’huile de cuisson quelques minutes pour qu’elles se ramollissent, broyez-les jusqu’à obtenir une poudre fine. Cette poudre peut alors être utilisée comme base à votre soupe de lentilles, il suffira d’ajouter de l’eau chaude à la poudre. Pour de meilleurs résultats, cette soupe doit être consommée chaque matin, à jeun.



Le stress

Il est l’un des meilleurs moyens naturels de retarder les règles. Certaines femmes sont naturellement en mesure de retarder leur cycle menstruel en raison d’un stress très important. Ainsi, une femme qui subit une pression importante, en raison de plus grandes responsabilités ou d’un nouveau projet par exemple, risque de ne pas avoir ses règles ou d’avoir un retard de cycle, même si elle ne souhaite pas modifier son cycle menstruel.



L’activité physique

Si vous avez plutôt tendance à avoir un mode de vie sédentaire, alors mettez-vous à pratiquer une activité sportive. SI vous pratiquez déjà une activité sportive, alors il vous faudra augmenter la fréquence.



La pratique d’une activité physique entraîne généralement une perte de poids qui peut perturber l’équilibre de votre corps et retarder le démarrage de votre cycle menstruel.



Faire énormément de sport peut entraîner un stress important conduisant le corps à ne pas produire régulièrement les hormones dont il a besoin pour terminer un cycle menstruel.



En faisant du sport, le corps humain passe en mode survie et peut interrompre les fonctions non vitales ( ici les règles) pour économiser son énergie et permettre aux fonctions vitales de fonctionner correctement.







