Voici des astuces pour éteindre un feu de cuisine Rédigé par leral.net le Lundi 20 Novembre 2017 à 11:40 commentaire(s)| Quand on fait la cuisine, il peut arriver que la poêle ou la casserole prenne feu. Si ça arrive, il est important de savoir quoi faire. Pour éviter qu'un incendie naissant ne dégénère en un véritable brasier, quelques gestes simples sont à connaître. Eau, couverture, sable, terre, ou simple couvercle, les moyens diffèrent en fonction de la nature du feu.



Comment éteindre un feu d’huile



-Utilisez le bicarbonate de soude

Tout d’abord, ne jamais utiliser de l’eau sur un feu d’huile, cela raviverait l’incendie de manière incontrôlable. Lorsqu’un fond d’huile prend feu dans une poêle ou un grill, vous devez d’abord vous assurer de couper la source de chaleur (couper le gaz sous la poêle, éteindre le four) dans la mesure du possible et en toute sécurité. Éloignez-vous et jetez abondamment du bicarbonate de soude à la base des flammes. Pour éviter le risque de faire déborder le contenu en feu de votre poêle, versez le bicarbonate doucement et faites bien attention au retour de flammes.



Mais attention!

Cette utilisation du bicarbonate de soude vaut uniquement pour les petits feux de cuisine (dès les premiers instants). Elle est à éviter lors d’un feu de friteuse (quantité d’huile trop importante et risque d’éclaboussures). Vous pouvez combiner l’action du bicarbonate de soude avec un linge mouillé que vous disposerez sur les flammes. Dans tous les cas, appelez les pompiers, un incendie peut vite se répandre.





-Mettez un couvercle

Si quelque chose prend feu dans une poêle, prenez rapidement un couvercle (ou une autre poêle plus grande) et posez-le dessus pour étouffer le feu. C'est la manière la plus rapide et la plus efficace de stopper ce type de feu.



-Du bicarbonate de soude pour éteindre un feu électrique

A la manière d’un feu d’huile, il ne faut jamais essayer de maîtriser un feu électrique avec de l’eau. Lorsqu’un petit appareil électrique (grille-pain, prise) est à l’origine d’un feu, veuillez d’abord à le débrancher sans prendre de risques inutiles, en toute sécurité. Eloignez-vous des flammes et jetez abondamment le bicarbonate de soude à la base des flammes.









afriquefemme.com



