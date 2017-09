Voici l’âge idéal auquel les couples devraient se marier pour réduire les risques de divorce- Etude

Une étude menée par Institute of Family Studies à l’Université de l’Utah a révélé que les couples qui se marient à la fin de la vingtaine ou au début de la trentaine, font face aux plus faibles taux de divorce.



L’étude, menée par Nick Wolfinger, a expliqué que, pour augmenter les chances d’un mariage de durer, les couples devraient être amenés à se marier entre 28 et 32 ​​ans.



Sans surprise, les chercheurs ont constaté que le risque de divorce est plus élevé lorsque vous êtes plus jeune (les couples qui se marient dans leur adolescence ont plus de chances de divorcer).



Les experts ont situé entre 28 et 32 ans, la tranche d’âge idéale pour se marier. Passée cette période, le risque de divorce augmente chaque année et atteint 5% lorsque le mariage est contracté après 45 ans.



Les auteurs de l’étude suggèrent que cela peut être dû au fait que ceux qui se marient à un jeune âge, n’ont peut-être pas cherché assez longtemps le bon partenaire, alors que ceux qui attendent plus longtemps pour se marier, peuvent avoir « moins de ressources cognitives et émotionnelles nécessaires pour maintenir leurs relations que ceux qui commencent vers l’âge de 30 ans «.







www.afrik.mag