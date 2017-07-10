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Voici l'autorisation de vol du jet privé de Me Abdoulaye Wade


Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juillet 2017 à 15:55 | | 0 commentaire(s)|

Voici l'autorisation de vol du jet privé de Me Abdoulaye Wade
GG GOOYANAC GOOYYAYX

091419 KANPAYZJ

081109 KANPAYZJ

ATTN: CAA OF SENEGAL

FROM: MOONJET FLIGHT SUPPORT

BILLING ADDRESS: MOONJET P.O.BOX 850004 AMMAN, 11185 JORDAN,

ACCOUNTING@MOONJET.AERO

KINDLY REQUEST LAND PERMIT FOR THE FOLLOWING FLIGHT:

OPERATOR: XJC Jets Management Ltd.

CALLSIGN: XJC93N

REG: G-FLCN

TYPE OF A/C: F900

PURPOSE: PRIVATE

FLIGHT SCHEDULE:

XJC93N ETD LFPB 07:45 Z – ETA GOOY 13:05 Z (10-Jul-17)

XJC93N ETD GOOY 14:00 Z – ETA LFLY 19:40 Z (10-Jul-17)

ROUTE: LFPB..LGL2F LGL UT176 TERPO UN872 ERIGA UZ218 BAKUP/N0456F400 DCT

BATAX/N0455F390 DCT TAKAV DCT ESS DCT KEMEX DCT GOSPI DCT MOROX UR975

ECHED/N0454F400 UR975 SLO..GOOY

GOOY..BIKIS1N BIKIS UB601 GUPEL UB601F LAY/N0455F400 UA600 ADM DCT MIMRO DCT

MAGAV DCT BENOV DCT CSD DCT BODNI DCT AGDAL DCT TOLSI UG5 KORIS UL27 MAR UN871

GAI/N0483F260 UN871 MEN/N0464F250 UN871 MEZIN MEZIN5N..LFLY

KINDLY NOTE THAT THE LEAD PAX IS THE FORMER PRESIDENT OF SENEGAL.                        
[11:24, 10/7/2017] DIOUFLERAL: Bonjour                        
[11:25, 10/7/2017] DIOUFLERAL: Ils y'a des articles dans mon backoffice                        
[14:01, 10/7/2017] +221 77 504 09 64: Omar sarr a menti 
Le jet affrété par Me Wade GFCLN à bel et bien reçu l'autorisation d'atterrir contrairement à  ce que l'on veut faire croire  aux sénégalais pour créer le buzz                        
[14:01, 10/7/2017] +221 77 504 09 64: GG GOOYANAC GOOYYAYX

091419 KANPAYZJ

081109 KANPAYZJ

ATTN: CAA OF SENEGAL

FROM: MOONJET FLIGHT SUPPORT

BILLING ADDRESS: MOONJET P.O.BOX 850004 AMMAN, 11185 JORDAN,

ACCOUNTING@MOONJET.AERO

KINDLY REQUEST LAND PERMIT FOR THE FOLLOWING FLIGHT:

OPERATOR: XJC Jets Management Ltd.

CALLSIGN: XJC93N

REG: G-FLCN

TYPE OF A/C: F900

PURPOSE: PRIVATE

FLIGHT SCHEDULE:

XJC93N ETD LFPB 07:45 Z – ETA GOOY 13:05 Z (10-Jul-17)

XJC93N ETD GOOY 14:00 Z – ETA LFLY 19:40 Z (10-Jul-17)

ROUTE: LFPB..LGL2F LGL UT176 TERPO UN872 ERIGA UZ218 BAKUP/N0456F400 DCT

BATAX/N0455F390 DCT TAKAV DCT ESS DCT KEMEX DCT GOSPI DCT MOROX UR975

ECHED/N0454F400 UR975 SLO..GOOY

GOOY..BIKIS1N BIKIS UB601 GUPEL UB601F LAY/N0455F400 UA600 ADM DCT MIMRO DCT

MAGAV DCT BENOV DCT CSD DCT BODNI DCT AGDAL DCT TOLSI UG5 KORIS UL27 MAR UN871

GAI/N0483F260 UN871 MEN/N0464F250 UN871 MEZIN MEZIN5N..LFLY

KINDLY NOTE THAT THE LEAD PAX IS THE FORMER PRESIDENT OF SENEGAL.


 


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