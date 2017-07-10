Voici l'autorisation de vol du jet privé de Me Abdoulaye Wade

GG GOOYANAC GOOYYAYX
091419 KANPAYZJ
081109 KANPAYZJ
ATTN: CAA OF SENEGAL
FROM: MOONJET FLIGHT SUPPORT
BILLING ADDRESS: MOONJET P.O.BOX 850004 AMMAN, 11185 JORDAN,
ACCOUNTING@MOONJET.AERO
KINDLY REQUEST LAND PERMIT FOR THE FOLLOWING FLIGHT:
OPERATOR: XJC Jets Management Ltd.
CALLSIGN: XJC93N
REG: G-FLCN
TYPE OF A/C: F900
PURPOSE: PRIVATE
FLIGHT SCHEDULE:
XJC93N ETD LFPB 07:45 Z – ETA GOOY 13:05 Z (10-Jul-17)
XJC93N ETD GOOY 14:00 Z – ETA LFLY 19:40 Z (10-Jul-17)
ROUTE: LFPB..LGL2F LGL UT176 TERPO UN872 ERIGA UZ218 BAKUP/N0456F400 DCT
BATAX/N0455F390 DCT TAKAV DCT ESS DCT KEMEX DCT GOSPI DCT MOROX UR975
ECHED/N0454F400 UR975 SLO..GOOY
GOOY..BIKIS1N BIKIS UB601 GUPEL UB601F LAY/N0455F400 UA600 ADM DCT MIMRO DCT
MAGAV DCT BENOV DCT CSD DCT BODNI DCT AGDAL DCT TOLSI UG5 KORIS UL27 MAR UN871
GAI/N0483F260 UN871 MEN/N0464F250 UN871 MEZIN MEZIN5N..LFLY
KINDLY NOTE THAT THE LEAD PAX IS THE FORMER PRESIDENT OF SENEGAL.
[11:24, 10/7/2017] DIOUFLERAL: Bonjour
[11:25, 10/7/2017] DIOUFLERAL: Ils y'a des articles dans mon backoffice
[14:01, 10/7/2017] +221 77 504 09 64: Omar sarr a menti
Le jet affrété par Me Wade GFCLN à bel et bien reçu l'autorisation d'atterrir contrairement à ce que l'on veut faire croire aux sénégalais pour créer le buzz
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