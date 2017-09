Voici la composition du gouvernement en exclusivité sur leral.net Le nouveau gouvernement est composé du même nombre de ministres que le précédent soit 39 ministres. Un gouverment marqué par la continuité avec une inclinaison pour la satisfaction des attentes des populations en matière de la création d'emplois, à l'insertion professionnelle et à l'intensification de la main-d'oeuvre. Le gouvernement en termes de départements, couvre 34 départements du pays. Vous avez dit gouvernement politique ? Officiellement, il s'agit d'un gouvernement, en ordre de bataille, pour plus d'efficience. Leral y reviendra dans ses toutes prochaines éditions..

Seydou a été nommé au poste de secrétaire général et porte-parole du Gouvernement par un second décret portant composition du gouvernement.







