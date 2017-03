Voici la liste de ceux qui sont contre l'exclusion de Farba Senghor et Pape Samba Mboup

Dakarposte.com,assez informé sur ce qui se trame sous nos cieux et même sur l'échiquier international révélait depuis ce lundi matin, l'exclusion de Pape Samba Mboup et Farba Senghor.



Eh bien pour parler comme "Pa bi", on en sait un peu plus sur ceux qui ont voté contre l'exclusion des deux désormais ex pontes du Pds.



Parmi eux, Babacar Gaye, Abdoulaye Faye, le maire Cheikh Dieng, l'ancien ministre sous Wade (Babacar Ndaw),Nafy Diallo, un certain Diawara responsable libéral à Guédiawaye pour ne citer qu'eux, d'autant que la liste de souteneurs du duo Pape Samba Mboup / Farba Senghor.



Et ceux qui se sont opposés,particulièrement la responsable du Pds à Centenaire/Gibraltar,en l'occurrence Nafy Diallo,Cheikh Dieng entre autres, ont étayé leur argumentaire pour dire qu'il fallait au préalable mettre sur orbite un comité de sages à même de statuer sur le cas Farba/ "Alfred" pour reprendre le surnom auquel répond Pape Samba Mboup.

La suite est connue. Le duo en question a été écarté des rangs du Pds. " Après avoir entendu un important rapport du secrétaire général national adjoint sur les actes d’indiscipline des frères Pape Samba Mboup et Farba Senghor, vu l’urgence et en application des statuts du parti, le secrétariat national, après en avoir délibéré, décide l’exclusion définitive de Pape Samba Mboup et Farba Senghor", annonce le communiqué. "La présente décision prend effet immédiatement et le bureau politique en sera informé conformément aux statuts", a précisé le secrétariat national