Voici la première photo d'un des suspects présumés de l'attaque "terroriste" à Londres

L’attaque a eu lieu en début d’après-midi devant le Parlement de Westminster, en plein cœur de Londres, où la Première ministre Theresa May venait de s’exprimer devant les députés. Selon plusieurs témoins, l’assaillant présumé a d’abord renversé plusieurs piétons sur le pont de Westminster menant au Parlement et à Big Ben.



Après avoir embouti son SUV gris sur le bas-côté de la rue, l’homme a couru vers les grilles du Parlement avant de poignarder un policier. La police a fait feu sur lui alors qu’il essayait de s’attaquer à un deuxième officier.



Le Daily Mirror a publié les premiers photo de ce suspect présumé, étendu sur le sol et emmené en ambulance pour être évacué. On sait maintenant que l’assaillant a succombé à ses blessures.







Selon plusieurs médias britanniques, l’auteur de l’attaque serait un certain Trevor Brooks, un prédicateur âgé de 35 ans également connu sous le nom d’Abu Izzadeen.



Cette information doit toutefois être confirmée de source officielle. Brooks, qui a épousé les idées de l’Etat islamique, a été condamné à une peine de prison ferme pour avoir collecté des fonds en faveur de l’EI.



(Voici Trevor Brooks, mais est-ce bien lui qui a été abattu par les forces de sécurité? - Photo Reporter)



Des internautes ont souligné mercredi qu’il séjournait encore en prison et qu’il ne pouvait donc être présent mercredi près de Westminster. D’autres font remarquer que la peine de quatre ans et demi remonte à 2008 et qu’il est dès lors libre.



Selon le Daily Mail Brooks ne serait pas l’assaillant en question, mais la ressemblance est plutôt frapante.