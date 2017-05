Voici le Calendrier mensuel des "Nafila" - Par Serigne Souhaibou Mbacké Au Nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux



Ces prières sont tirés de l'ouvrage "KHOURATOUL AYNI" du Cheikh Chouhaybou MBacké, Ibn Cheikh Ahmadou Bamba



Nota 1: Ces prières doivent être effectuées après la dernière prière obligatoire de la journée ("Isha") et avant les prières surérogatoires de "safa" et "witr".



Nota 2: Les "rakâ" s'effectuent par groupe de 2 suivis d'un "salama" ("seulmeul" en wolof).



Exemple: Pour une prière de 6 rakâ, il faudra donc répéter 3 fois la procédure suivante:

- effectuer 2 rakâ

- réciter "attachaoude" et effectuer le salut final (un salama).



Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Mai 2017 à 22:14 commentaire(s)|

Nafila



1ère nuit (précède le 1er jour de ramadan) 2e nuit

10 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- ina anzalnahou (2 fois)

- al kafirouna (2 fois)

- ikhlass (2 fois)

6 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- ina ahtaïnakal (10 fois)

3e nuit 4e nuit

6 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- ina anzalnahou (4 fois)

- khoulya ayouhal kafirouna (4 fois)

4 rakas avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- khoulya ayouhal kafirouna(3 fois)

5e nuit 6e nuit

4 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- alam nasraa(1 fois)

- khoul houwa allahou(3 fois)

2 rakas avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- khoul houwa allahou (12 fois)

7e nuit 8e nuit

6 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- khoul ya ayouhal kafirouna (7 fois)

- khoul houwa allahou (7 fois)

2 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- khoul houwa allahou (12 fois)

9e nuit 10e nuit

4 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- tabatt yada (3 fois),

- khoul houwa allahou (1 fois)

4 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois),

- ayatoul koursiyou (1 fois)

- ina anzalnahou (12 fois).

11e nuit 12e nuit

4 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- ina anzalnahou (7 fois)

- khoulya ayouhal kâfirouna (7 fois)

- khoul houwa allahou (7 fois)



Après le salut final dire:

la hawla wala khouwata ila billahi haliyil azimi (70 fois),

Dire ensuite la "salatou ala nabi"comme ceci (70 fois):

Allâhouma salli alâ Mouhammadine wa alâ aâli Mouhammadine.

Kamâ sallayta alâ Ibrâhîma wa alâ âli Ibrâhîma.

Wa bârik alâ Mouhammadine wa alâ âli Mouhammadine.

Kamâ bârakta alâ Ibrahîma wa alâ âli Ibrâhîma

Fîl âlamîna innaka hamîdoune majîdoune

10 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois),

- khoul houwa allahou (6 fois)

13e nuit 14e nuit

2 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- khoul houwa allahou (5 fois)

8 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- izaa djaaha nasroul laahi (7 fois)

15e nuit 16e nuit

6 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- izaa djaaha nasrou laahi (1 fois)

- koul houwa allahou (35 fois)

2 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois),

- izaa zoulzilati (10 fois)

17e nuit 18e nuit

12 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- inaa anzal nahou (2 fois)

- khoul houwa allahou (2 fois)

10 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- sabi hisma (1 fois)

- khoulya ayouhal kafirouna (1 fois)

- khoul houwa allahou (1 fois)

19e nuit 20e nuit

6 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- ikhlass (7 fois)

8 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- inaa anzalnahou (8 fois)

- khoul houwa allahou (3 fois)

21e nuit 22e nuit

4 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- khoul houwa allahou (20 fois)

2 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- sabi hisma (3 fois)

- ina anzalnahou (3 fois)

- khoul houwa allahou (3 fois)

- falakhi (3 fois)

- naassi (3 fois)

23e nuit 24e nuit

4 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- iza jaha nassourou lahi (5 fois)

- khoul houwa allahou (5 fois)

6 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- khoul houwa allahou (3 fois)

25e nuit 26e nuit

8 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- khoul houwa allahou (4 fois)

10 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- al khârihatou (1 fois)

- khoul houwa allahou (5 fois)

27e nuit 28e nuit

12 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- inaa anzal naahou (10 fois)

4 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- watiini (5 fois)

- khoul ya ayouhal kafirouna (5 fois)

- khoul houwa allahou (5 fois)



Après le salut final, demander pardon (dire astagh firoulah) autant de fois que possible.

29e nuit 30e nuit

4 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- watiini (5 fois)

- khoul ya ayouhal kafirouna (5 fois)

- khoul houwa allahou (5 fois)

6 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- khoul houwa allahou (11 fois)



ou:



4 "rakà" avec pour chacun:

- fatiha (1 fois)

- khoul ya ayouhal kafirouna (25 fois)

- khoul houwa allahou (25 fois)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook