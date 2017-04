Voici le cv de Youssou Ndour et ses trophées ...

Youssou N'Dour Youssou N'Dour à Varsovie, le 13 septembre 2009.

Informations générales Nom de naissance Youssou N'Dour Naissance (57 ans)

Dakar (Sénégal) Activité principale chanteur Genre musical Mbalax, world music Années actives 1970 -

Youssou Madjiguène N'Dour né le à Dakar (Sénégal), est un auteur-compositeur, interprète, musicien et homme politique sénégalais.



« Roi du mbalax » au Sénégal, chanteur africain à la renommée internationale, il est également patron de presse à partir de 2003 et de la fondation du groupe Futurs Médias. Il s'engage dans le mouvement anti-Wade et devient, au sein du gouvernement de Abdoul Mbaye, ministre de la Culture et du Tourisme du Sénégal à partir du puis ministre du Tourisme et des Loisirs du 29 octobre 2012 au 2 septembre 2013, avant d'être rattaché au président Macky Sall comme ministre-conseiller.











Aîné de sa famille, Youssou N'Dour a grandi dans le quartier de Médina à Dakar. Son père Elimane N'Dour est d'origine sérère, sa mère Ndeye Sokhna Mboup est une griotte d'origine toucouleur et wolof.



De confession musulmane, membre de la confrérie mouride du Sénégal 1 , Youssou N'Dour a eu un fils, Birane et une fille, Thioro, de deux mères différentes, puis s'est marié avec Mami Camara. Ensemble, ils ont eu quatre enfants avant de divorcer officiellement après 17 ans de mariage. Il est remarié à Aïda Coulibaly, métisse sénégalo-française, actuelle présidente de la Fondation Youssou Ndour, avec laquelle il a eu quatre enfants dont l'avant-dernier est prénommé Ibrahima Nelson Mandela 2 .



Il commence adolescent à chanter dans les fêtes de famille en quittant l'école sans aller au lycée1 . Sa carrière débute alors qu'il a 19 ans avec le groupe Étoile de Dakar. Le producteur sénégalais Ibrahima Sylla enregistre le premier album avec le groupe au Studio Golden Baobab3 . Youssou N'dour acquiert une notoriété au Sénégal et décide en 1979, de fonder son propre orchestre le Super Étoile de Dakar.



Il a travaillé avec des artistes de renommée internationale comme Peter Gabriel, Paul Simon, Manu Dibango, Alan Stivell.



L'une des chansons les plus célèbres de Youssou N'Dour est 7 Seconds en duo avec la chanteuse Neneh Cherry. Le clip, tourné à New York, a été réalisé par Stéphane Sednaoui. En 1998, il compose l'hymne pour la phase finale de la Coupe du monde de football 1998, La Cour des grands, qu'il chante avec Axelle Red. En 2008, il travailla aussi avec l'artiste congolais Koffi Olomidé dans l'album Bord Ezanga Kombo ; il interprète la chanson festival avec Koffi Olomidé et Cindy Le Cœur.



Il est le compositeur de la musique du film d'animation Kirikou et la Sorcière (1998).



Il joue également dans le film Amazing Grace (2006) à travers le personnage d’Olaudah Equiano et joue son propre rôle dans le documentaire Retour à Gorée (2007) évoquant l'histoire de la traite négrière et son héritage musical à travers le jazz et le gospel.



Il a également chanté en duo avec la diva libanaise Magida el-Roumi la chanson Biladi Ana, sortie dans l'album Ghazal (2012) de cette dernière. En 2013, il décroche le Polar Music Prize, en Suède[[réf. nécessaire]]url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire .



Autour de son activité artistique, le roi du mbalax développe diverses activités commerciales, centrées au Sénégal : il possède un studio d'enregistrement à Dakar et une discothèque, le Thiossane, situé dans le quartier de Grand-Dakar, où il essaie d'être présent tous les week-ends ; il organise, depuis 2000, des concerts au Palais omnisports de Paris-Bercy, Le Grand Bal, où il rassemble la communauté africaine.



Il déploie également des activités dans les médias nationaux en s'alliant les compétences de professionnels reconnus. En septembre 2003, il crée un groupe de presse baptisé Futurs Médias à partir du journal L'Observateur (Sénégal), quotidien rapidement devenu le plus lu au Sénégal (tirage 100 000 exemplaires), et complété avec la Radio Futurs Médias (RFM), et, depuis septembre 2010, de la chaîne Télé Futurs Médias (TFM)4 . Il doit faire face aux convoitises de Karim Wade, fils du président sénégalais, qui souhaite un temps s'emparer du quotidien populaire1 . Il emploie 500 personnes1 . Quand Youssou N'Dour s'engage fortement en politique, il cherche à laisser l'indépendance éditoriale à son journal1 , délaissant la direction générale du groupe en devenant ministre. Il possède également une imprimerie et vise à s'implanter dans le secteur du contenu en ligne 1 .



Chanteur engagé, Youssou N'Dour a organisé en 1985 un concert pour la libération de Nelson Mandela au Stade de l'Amitié de Dakar. Il a également organisé plusieurs concerts au profit de l'organisation humanitaire Amnesty International. Ambassadeur de bonne volonté pour l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et pour l'UNICEF, il a également été choisi en tant qu'ambassadeur au Bureau international du travail.



La Fondation Youssou Ndour naît en l'an 2000 avec l'objectif d'œuvrer en faveur du développement durable et du droit des enfants, et de lutter contre le paludisme.



En 2004, Youssou N'Dour a participé au disque Agir Réagir en faveur des sinistrés du tremblement de terre qui a secoué la région d'Al-Hoceima, au Maroc le .



En 2007, avec d'autres artistes engagés, il participe à la réalisation de Make some noises qui est une reprise du célèbre album de John Lennon, Imagine. Cet album est le symbole d'une grande mobilisation pour le dénouement de la crise au Darfour. Dans cette version originale d'Imagine, Youssou N'Dour interprète Jealous Guy.



Youssou N'Dour a lancé le 13 février 2008 avec la collaboration de Benetton United Color une société de microcrédit, baptisée Birima, du nom d’un des damel (roi) du Royaume de Cayor 5 . En novembre 2009, il présente sa société de microcrédit au World Forum Lille (Forum mondial de l’économie responsable) qui se tient à Lille sur le thème de « l'argent responsable ».



Il est également membre du comité d'honneur de la Fondation Chirac 6 .



Le ministre de Macky Sall [ modifier | modifier le code ]

Sa candidature à l'élection présidentielle sénégalaise du 26 février face au chef de l'État sortant, Abdoulaye Wade, annoncée le 2 janvier 20127 est rejetée par le Conseil constitutionnel le 27 janvier suivant. À l'occasion d'un rassemblement interdit par les autorités à Dakar le mardi 21 février, Youssou N'Dour est blessé à la jambe8 . En vue du second tour de l'élection présidentielle, il appelle à voter Macky Sall contre Abdoulaye Wade.



Le 4 avril 2012 Youssou Ndour est nommé ministre de la Culture et du Tourisme par Macky Sall, nouveau président du Sénégal, au sein du gouvernement de Abdoul Mbaye 9 . Il succède à Awa Ndiaye.



À la suite du remaniement du gouvernement Mbaye du 29 octobre 2012, Abdoul Aziz Mbaye lui succède au ministère de la Culture, mais il conserve le portefeuille du Tourisme complété par celui des Loisirs10 . Le gouvernement est limogé le 1er septembre 201311 . Youssou N'Dour perd son portefeuille mais est nommé conseiller à la présidence, avec rang de ministre et mission, sans définition officielle, de promouvoir l’image du Sénégal à l'étranger1 .



Youssou N'Dour a reçu de nombreux prix pour sa musique, y compris celui du meilleur artiste africain en 1996 et celui du meilleur artiste africain du siècle en 1999[[réf. nécessaire]]url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire .



Le , Youssou N'Dour a été récompensé par les Grammy Awards pour son album Egypt dans la catégorie meilleur album de musique du monde et a eu deux disques d or



Il a été fait docteur honoris causa de l'université Yale aux États-Unis en 2011[[réf. nécessaire]]url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire . En mai 2013, il remporte le prix Polar Music.



Disques Année Immigrés 1984 Bitim Rew 1984 Nelson Mandela 1986 The Lion 1989 Set 1990 Live tv 1991 Eyes Open 1992 7 Seconds 1994 Guide (Wommat) 1994 Diapason Plus 1995 Lii 1996 Djamil 1984 Voices from the Heart of Africa 12 1996 Inédits 84-85 1997 St. Louis 1997 Spécial fin d'année Plus 1998 Kirikou 2000 Joko: The Link 2000 Rewmi 2000 Le Grand Bal 2000 Le Grand Bal à Bercy 2001 Ba Tay 2001 Nothing's In Vain 2002 Youssou N'Dour and His Friends 2002 Sant 13 2004 Jigeen Gni 2005 Rokku Mi Rokka 14 2007 Alsaama Day 2007 Spécial fin d'année 2009 Dakar - Kingston 2010 Mbalakh Dafay Wakh 2011 Fàtteliku 15 2014 #Senegaal Rek 2016 Africa Rekk 2016