Voici le mari de Penda Mbow, le Pr Saliou Mbaye, ancien directeur des archives

Votre site mediaspost.com qui avait annoncé hier en exclusivité le mariage du professeur Penda Mbow avait donné rendez-vous aujourd’hui à ses lecteurs pour leur révéler le nom de l’heureux élu. Pour ceux qui en doutaient encore, mediaspost.com rassure et informe que le mari de Penda Mbow n’est rien d’autre que le Professeur Saliou Mbaye (voir photo) ancien Directeur des Archives du Sénégal.

Saliou Mbaye est Archiviste-paléographe et historien, qui a occupé le poste de Directeur des Archives du Sénégal (en 1986). Formé à l’École des bibliothécaires, archivistes et documentalistes, il est spécialisé en archivistique, institutions coloniales françaises, et institutions contemporaines du Sénégal. Il exerce par ailleurs comme Professeur d’archivistique au département d’histoire de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal).

Élevé au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur en 2008, Saliou MBaye avait été auparavant décoré Officier puis Commandeur des Arts et des Lettres. C’est cet homme au CV riche qui est désormais l’époux de Penda Mbow. En attendant de revenir sur la fête prévue demain dimanche chez l’historienne, Mediaspost.com souhaite heureux ménage à Monsieur et madame Mbaye.

