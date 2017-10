Voici les 4 matches de barrages européens pour la Coupe du Monde 2018

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Octobre 2017 à 23:12 | | 0 commentaire(s)|

Le tirage au sort des quatre matchs européens pour les barrages relatifs aux qualifications de la Coupe du Monde Russie 2018 vient de s’achever. Les huit équipes barragistes sont désormais connues. Il s’agit de l’Italie, la Croatie, la Grèce, l’Irlande, l’Irlande du Nord, la Suède, la Suisse, le Danemark.

Au terme des matches de barrage qui les mettront aux prises deux à deux, les quatre qualifiés décrocheront leurs billets pour les phases finales du mondial russe l’été prochain. La configuration des quatre matches à l’issue du tirage au sort est la suivante:

Irlande du Nord – Suisse

Croatie – Grèce

Danemark – Irlande

Suède – Italie Si la rencontre entre Irlande du Nord-Suisse semble à l’avantage de la Nati, la situation n’est pas la même pour les trois autres rencontres. Sans doute, le match le plus attendu est celui entre la Suède de Zlatan Ibahimovic, et l’Italie. Les amoureux du football suivront avec un grand intérêt ce duel au sommet à l’issue incertaine. Les matches allers se joueront du 9 au 11 novembre, et les matches retour du 12 au 14 novembre. Vous l’aurez constaté, les 32 nations qui prendront part à la Coup du monde 2018 en Russie seront connues deux semaines avant le tirage au sort des phases finales de la compétition, le 1er décembre à Zurich.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook