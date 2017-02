Voici les raisons pour lesquelles les Nigérians se font attaquer par les Sud-Africains

L’attaque xénophobe lancée contre les Nigérians en Afrique du Sud est devenue un sujet de préoccupation majeure pour les autorités sud-africaines et la communauté internationale. Il est intrigant que les Nigérians dans ce pays soient soumis à un sort aussi terrible.

Naij.com rapporte qu’il y a deux ans, environ 116 Nigérians ont perdu la vie en Afrique du Sud par des moyens extra-judiciaires. Le gouvernement fédéral nigérian avait appelé le pouvoir sud-africain à prendre des mesures fermes qui protégeront les citoyens nigérians et d’autres Africains vivant dans le pays.



La situation actuelle a troublé beaucoup de gens car personne ne s’attendait à ce qu’un pays qui s’est longtemps battu contre l’apartheid, se retourne contre d’autres Africains.

Le racisme est à son apogée en Afrique du Sud puisque la plupart des citoyens sont xénophobes et ne veulent pas tolérer les ressortissants d’autres pays.

De nombreuses raisons ont été avancées pour expliquer pourquoi les Nigérians sont attaqués par les Sud-Africains. Même si certaines sont un peu évasives, on ne peut s’empêcher de considérer qu’il y a des parts de vérité en elles.

Découvrez ci-dessous les raisons pour lesquelles les Nigérians sont attaqués par les Sud-Africains:

1. L’ignorance et la désinformation véhiculées par les médias du pays Les médias sud-africains doivent équilibrer leurs informations. Avec l’évolution de la situation, la presse locale est perçue comme n’ayant pas donné aux citoyens la bonne information sur le Nigéria.

2. L’impression erronée que tout Nigérian est un criminel Avec le type de rumeurs répandues dans le pays, la plupart des citoyens ont l’impression que la majorité des Nigérians sont des criminels et ne méritent pas d’être traités avec considération.

3. L’ignorance des apports économiques des citoyens nigérians en Afrique du Sud Les Sud-Africains ne mesurent pas les contributions du Nigéria dans leur économie. S’ils avaient la bonne information sur ce sujet à travers les médias locaux, il y aurait une possibilité que les choses se passent différemment.



4. L’Impression négative sur les Nigérians dans l’esprit des citoyens sud-africains

Peu importe la façon dont les gens tentent de justifier les actes des Sud-Africains, bon nombre d’entre eux continueront à haïr les Nigérians. C’est parce qu’ils se font des jugements négatifs envers ces derniers.

5. L’ignorance du rôle joué par les Nigérians pendant l’Apartheid La contribution des Nigérians à la libération des Sud-Africains noirs pendant l’apartheid devrait être une autre raison pour laquelle les Sud-Africains devraient épargner aux Nigérians et aux autres Africains, leurs attaques xénophobes.

6. Arguments selon lesquels les Nigérians leur arrachent leurs belles femmes Ces arguments selon lesquels les hommes originaires du Nigeria ont des relations amoureuses avec les belles sud-africaines, font rage dans le pays. Des scènes de violences sont très souvent enregistrées. Les Sud-africains digèrent très mal cette réalité.

7. Les médias sud-africains sont la propriété de puissants groupes d’intérêts qui poussent l’agenda xénophobe contre les Nigérians Les attaques xénophobes lancées contre les Nigérians peuvent être créés également par les puissants groupes cachés derrière les médias sud-africains. Les Nigérians ne sont plus en sécurité avec les mauvaises informations balancées sur eux par leurs compatriotes africains.



AFRK.MAG



