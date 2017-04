Voici les résultats de la présidentielle française au Sénégal A deux semaines donc pour le second tour mais avant, voici les résultats du premier tour de l’élection pour le Sénégal.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Avril 2017 à 16:44 | | 0 commentaire(s)|

Le nombre d’électeurs inscrits pour le Sénégal est estimé à 13.779 dont 5.465 votants, soit une participation de 39,6% (ce taux est singulièrement et strictement similaire à celui de 2012) dont :



Emmanuel Macron : 29,85%



François Fillon : 26,94%



Jean-Luc Mélanchon : 22,80%



Benois Hamon : 8,7%



Marien Le Pen : 7,3%



Nicolas Dupont-Aignan : 1,5%



François Asselineau : 0,1%



Philippe Poutou, Jean Lassale, Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade sont sous la barre des 0,1%

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook