Voici les ring girls du "combat du ciel" Mayweather-McGregor

TMZ dévoile le nom des quatre ring girls qui officieront lors du prochain combat événement entre Floyd Mayweather et Conor McGregor.



L'événement sportif de ce week-end, c'est évidemment le combat tant attendu entre Floyd Mayweather et Conor McGregor, dans la nuit de samedi à dimanche (à partir de trois heures du matin). Alors que les deux hommes ne cessent de faire monter la température autour de ce combat, qui se déroulera à Las Vegas, une petite précision vient d'être apportée par TMZ au niveau de son contenu: le nom des ring girls.



Corona comme sponsor



Comme vous le savez certainement, les ring girls sont les fameuses demoiselles en petite tenue qui entrent sur le ring avec un panneau indiquant les différents rounds. Selon TMZ, les heureuses élues sont Kyra Keli, Tawny Jordan, Jessica Harbour et Samantha Kumiko, choisies par la marque de bière Corona, élue comme sponsor officiel pour le duel.



7sur7