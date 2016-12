Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Voici les ruptures people qui ont fait mal en 2016 Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Décembre 2016 à 22:54 | | 0 commentaire(s)| Des séparations brutales, parfois entachées d'accusations de violences ou de tromperies… En 2016, l'amour n'a plus été au rendez-vous pour ces six couples qu'on voyait pourtant encore longtemps ensemble…

Brad Pitt et Angelina Jolie



Coup de massue le 20 septembre dernier lorsque le monde apprend le divorce du couple le plus glamour d'Hollywood: les Brangelina. Personne ne l'avait vu venir pour ce couple, marié depuis le mois de juillet 2014, à la tête d'une tribu de 6 enfants. Les rumeurs ont évoqué un accès de colère et de violence de l'acteur mais rien n'a été prouvé et les enfants veulent toujours voir leur père.



Johnny Depp et Amber Rose



Autre séisme chez les couples les plus médiatisés de la planète, en mai dernier: le divorce d'Amber Heard et de Johnny Depp, appuyée par des accusations de violences conjugales de la jeune actrice, images à l'appui. Elle est malgré tout peu soutenue tandis que l'acteur reçoit l'appui de beaucoup de monde, et notamment de ses ex célèbres. Le divorce "à l'amiable" a été prononcé en aout dernier: Johnny Depp devra verser 7 millions de dollars à son ex-épouse.



Jennifer Lopez et Casper Smart



Ensemble depuis 2011, Jennifer Lopez avait trouvé l'amour dans les bras du danseur Casper Smart. Mais le couple s'est séparé en aout dernier, et il semble qu'une infidélité soit derrière la fin de leur histoire.



Diane Kruger et Joshua Jackson



Voilà 10 ans qu'ils formaient l'un des plus joli couple de la planète people. Leur séparation reste inexpliquée: fin juin, elle se déclarait folle amoureuse de lui lors d'une interview et le mois suivant, on apprenait leur séparation. Mais ils sont restés amis, c'est rare à Hollywood…



Taylor Swift et Calvin Harris



Après 15 mois de relation, la chanteuse Taylor Swift et le DJ Calvin Harris ont décidé de rompre, en juin dernier. Mais elle n'est pas du genre à rester très longtemps seul, elle s'est donc rapidement consolée dans les bras de l'acteur Tom Hiddleston, dont elle s'est séparée en septembre



Ozzy et Sharon Osbourne



L'animatrice de 63 ans et le chanteur du groupe Black Sabbath, âgé de 67 ans, ont décidé de divorcer en 2016, après 33 belles années de mariage et trois enfants. Les infidélités à répétition d'Ozzy ont fini par avoir eu raison de l'amour de Sharon qui a demandé le divorce en mai dernier.













Accueil Envoyer à un ami Partager