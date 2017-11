Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Voici pourquoi les hommes deviennent chauves avec l’âge Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2017 à 19:47 | | 0 commentaire(s)| Une grande variété de facteurs peuvent causer la calvitie chez les hommes et les femmes. Des études scientifiques montrent que les chromosomes du père et de la mère peuvent entraîner une perte de cheveux. Les facteurs environnementaux jouent également un rôle. Ce qui suit est une transcription de la vidéo.

Pourquoi vous perdez vos cheveux quand vous vieillissez. C’est un problème qui est vraiment difficile à ignorer. Près de la moitié des hommes et un quart des femmes seront affectés par la perte de cheveux au moment où ils auront 50 ans. Alors, qu’est-ce qui fait que beaucoup perdent leurs cheveux?

Les maladies, les médicaments et les habitudes de stimulation peuvent provoquer une perte de cheveux. Mais la cause la plus commune? Alopécie androgénique (alias calvitie masculine et féminine). Cela conduit à des follicules producteurs de cheveux défectueux sur le cuir chevelu.

Au fil du temps, ils perdent leur capacité à fonctionner. Le début de la production de cheveux fins pour les femmes et pour les hommes, éventuellement pas de cheveux du tout. La plupart peuvent remercier leurs parents pour cette perte de cheveux.

La calvitie est en grande partie génétique. Le gène de la calvitie primaire se trouve sur le chromosome X. Cela vient de la mère, mais ne blâmez pas tout sur elle! D’autres facteurs peuvent également entrer en jeu.

Des études ont révélé que les hommes avec des pères chauves sont plus susceptibles d’être également chauves. Les chapeaux, les produits capillaires et le fait de se laver les cheveux abondamment ne causeront pas de calvitie. Mais vous devriez être prudent avec les peignes et les fers à cheveux. L’utilisation de ceux-ci pourrait accélérer le processus de calvitie.

Ainsi, la perte de cheveux peut être inévitable pour beaucoup d’entre nous. Assurez-vous de profiter de vos beaux cheveux pendant que vous le pouvez.





