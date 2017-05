Voilà ce qui arrive quand on demande à Donald Trump de s'expliquer sur Barack Obama

INTERNATIONAL - Donald Trump fait encore parler de lui pour son caractère impulsif. Interviewé par le journaliste John Dickerson pour l'émission "CBS this morning", le président des États-Unis a commencé à paraître agacé quand le sujet de ses tweets sur Barack Obama a été évoqué.



En effet, dans plusieurs posts datant du 4 mars dernier, il s'en prenait ouvertement à son prédécesseur, l'accusant d'avoir mis sur écoute la tour Trump au moment des élections. Questionné par le journaliste à ce sujet, Donald Trump a maintenu ses propos: "Je pense que nos concitoyens font l'objet de beaucoup de surveillance. Je pense que c'est un très gros sujet. C'est un sujet qui devrait être le numéro un. Et nous devrions savoir ce qui se passe."



"Une personne malfaisante (ou malade)!"



John Dickerson aborde ensuite le second post de Donald Trump, dans lequel il traite ouvertement Barack Obama de personne malfaisante, voire malade. À quoi l'actuel président des États-Unis répond: "J'ai mes opinions, vous pouvez avoir les vôtres." Devant l'insistance du journaliste, Trump préfère mettre fin à l'entretien d'un "ça suffit, merci" et retourne s'asseoir derrière le bureau ovale, faisant mine de consulter ses dossiers.



John Dickerson, invité à parler de l'interview dans "CBS this morning", a déclaré que "il était assez clair que je devais me raccompagner moi-même à la sortie, ou qu'on me ferait partir".