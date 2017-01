Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Voilà pourquoi il ne faut pas laisser les visiteurs embrasser votre nouveau né Rédigé par leral.net le Lundi 16 Janvier 2017 à 21:38 | | 0 commentaire(s)| C’est un conseil des médecins à tous les parents. Il est préconisé d’éviter que les visiteurs embrassent sur la bouche votre nouveau né. En effet, la santé et la vie de votre bébé en dépendent. Il faut donc être prudents au cours des visites et exiger que tout le monde se lavent les mains avant de toucher votre enfant.

Claire Henderson, une anglaise d’origine et nouvelle mère a vécu une très mauvaise expérience. A cause de cette expérience amère, claire a décidé de sensibiliser les familles sur facebook. Elle a donc partagé son histoire et son message a été partagé plus de 45.000 fois.



A la naissance de la fille de Claire, elle a reçu de nombreuses visites. Son bébé, prénommée Brooke, est tombée sévèrement malade après l’une des nombreuses visites. En effet, Brooke a attrapé l’herpès après le bisou. Ainsi avant 3 mois, un bébé ne peut pas lutter contre le virus de l’herpès. Malheureusement, 85% de la population serait porteuse du virus sans le savoir. Cette maladie se manifeste par l’apparition ou non d’un bouton. Il faut donc notifier que les risques de transmission aux bébés sont très élevés. Claire a tenu à expliquer que les conséquences sont potentiellement graves. Elle a donc dit : « Si un bébé l’attrape, cela peut causer des dommages importants au foie et au cerveau ».

Heureusement pour Claire, sa fille s’est rétablie après un passage de cinq jours aux urgences, où elle a été placée sous perfusion. Mais cela aurait pu être pire, comme l’explique au HuffPost UK le docteur Helen Webberley. « Le virus de l’herpès peut provoquer des boutons de fièvres, des lésions génitales ou la varicelle. Ce virus peut être très dangereux pour les nouveaux-nés, et si quelqu’un dans l’entourage est touché par l’infection, il faut faire très attention lors des contacts avec les nouveaux-nés. Si le virus passe dans le sang, il peut arriver au cerveau et provoquer un cas de méningite mortelle ».



Pour éviter la propagation de ce virus, il est donc recommandé d’appliquer certaines règles d’hygiène essentielles, comme se laver les mains avec soin. Et, insiste le docteur Webberley, « même si cela ne plaît pas aux visiteurs, il faut limiter le nombre de personnes qui embrassent le bébé ».



LARISSA K AFRK.MAG



