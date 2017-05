Voilà pourquoi les boissons énergisantes sont dangereuses pour la santé Sucre, caféine, acides aminés, vitamines, extraits de plantes... La composition des boissons énergisantes est connue. Si il est évident que ce cocktail est nocif, voire très dangereux, une étude américaine a mis en lumière les effets concrets que ces boissons ont sur le corps.

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Mai 2017 à 18:29 | | 0 commentaire(s)|

Une étude publiée par le Journal of the American Heart Association a mis à contribution 18 bénévoles sains.

La moitié des participants à l'expérience ont bu un mélange de jus de fruit, de sirop et d'eau gazeuse et l'autre moitié, une boisson énergisante.

Chacune des deux boissons contenait la même dose de caféine (320 mg). Six jours après, les cobayes ont échangé de boisson et les chercheurs ont réitéré leurs expériences.



Cette étude démontre que les consommateurs de boissons énergisantes, deux heures après ingestion, ont tendance à avoir une activité cardiaque anormale, ce qui peut "mettre la vie en danger" (crise cardiaque, AVC). Leur pression artérielle est également plus élevée après six heures.

Les scientifiques concluent leur étude en faisant remarquer que de nouvelles recherches sont nécessaires pour évaluer les effets individuels de chacun des composants des boissons énergisantes.



source:nicematin.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook