Vol à l'arraché: Deux bandes démantelées

Les hommes du commissaire El Hadji Cheikh Dramé, patron de la Sureté urbaine ont démantelé deux bandes d'agresseurs qui sévissaient à Dakar et sa banlieue.



Il s'agit de la bande à Kemo Sané et celle dirigée par Aliou Faye, spécialisées dans le vol à l'arraché. Les membre de ces bandes ont été été alpagués entre le 06 janvier et le 19 janvier 2017, par la Brigade de lutte contre la Criminalité.



Le modus operandi utilisé par les voleurs est toujours le même, ils sont toujours deux sur une moto avec des rôles bien partagés: le conducteur et l’arracheur.



A leur actif, plusieurs dizaines de victimes dans les localités de Keur Massar, Grand Yoff, Hann Maristes; Sacré-Cœur ou la Sicap Liberté. Les nombreuses plaintes enregistrées par les services de Police ont beaucoup contribué à leur arrestation, car les victimes ont pu donner leur signalement au niveau des commissariats et postes de Police qui de ce fait, ont déclenché l’ouverture d’enquêtes préliminaires.



La suite on la connaît puisque la redoutable machine du commissaire Dramé a fini de mettre hors d’état de nuire une dizaine d’individus, tous déférés au Parquet pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence et recel.