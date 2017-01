Vol au port de Dakar : Le superviseur et ses complices subtilisent 29 conteneurs Le superviseur de l’APM Terminal du Port, Moussa Sangaré et ses acolytes ont été attraits hier, à la barre des flagrants délits pour vol commis en réunion. Si le réquisitoire du ministère public est appliqué, les mis en cause encourent 2 ans dont 3 mois ferme.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Janvier 2017 à 10:52 | | 0 commentaire(s)|

L’APM Terminal du Port de Dakar a constaté durant l’année 2016, un manquant de plus de 29 conteneurs. C’est ainsi que la société a déposé une plainte contre X. L’enquête, ouverte par les éléments de la Dic, a permis de découvrir un conteneur au garage de Ndiaga Seck.



Interrogé, ce dernier a soutenu que le conteneur ne lui appartenait pas, mais plutôt à Massamba C Fall, qui, à son tour, a indiqué que c’était un deal orchestré par leur chef, Moussa Sangaré. En effet, ce dernier est le professionnel du secteur dont le rôle consiste à contrôler le transfert des conteneurs vides et pour déplacer un conteneur, il faut un inter change entre le superviseur et les autres entrepôts.



C’est dans ce cadre que Moussa Sangaré a détourné 29 conteneurs dont le prix unitaire varie entre 700 000 et 800 000 F CFA. Après avoir sorti les conteneurs du port, le superviseur les remet à Massama C Fall qui se chargeait de la vente. Ce dernier transportait les conteneurs volés jusqu’au garage de Ndiaga Seck afin qu’il enlève les immatriculations à 25 000 F CFA ‘l’unité. Massamba C FALL percevait 100 000 F CFA sur chaque conteneur vendu et le reste revenait au boss, Moussa Sangaré.



Le pot aux roses a été découvert grâce à Ndiaga Seck qui a dénoncé ses complices qui seront arrêtés par la suite. Cuisinés par les limiers, les mis en causes passent aux aveux et balancent le superviseur, Moussa Sangaré. A la barre, le superviseur a contesté le nombre de conteneurs volés. « Je n’ai volé que trois conteneurs », avoue t- il tout en mouillant Massamba C FALL à qui il remettait les conteneurs afin qu’il les écoule. « je savais que Moussa Sangaré ne pouvait pas avoir de conteneurs, mais, j’ignoré leur origine. Moussa Sangaré m’a remis cinq conteneurs », indique-t-il.



L’avocat de la partie civile a réclamé 103,416 millions F CFA pour les dommages et intérêts. « 29 conteneurs : soit 10 de 40 pieds et 19 de 20 pieds ont disparu », soutient le conseil. Le parquet général a requis deux ans de prison dont trois mois fermes contre Moussa Sangaré, et deux ans dont deux mois ferme contre ses acolytes. Les conseils de la défense ont plaidé une application de la loi pénale. «L’enquête n’a révélé que trois conteneurs volés, et là ils parlent de 29 », s’étonne Me Ciré Clédor Ly. Délibéré le 12 janvier.



Source L’AS

