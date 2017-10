Vol au préjudice de l’employeur : La domestique perdue par le changement de son train de vie

Employée comme domestique dans une maison à Liberté 6 extension, A. Niang a voulu vivre au-dessus de ses moyens. Mais très vite, elle s’est brulée les ailes, en commettant un vol au préjudice de son employeur. Elle a, en effet, été perdue par le changement considérable de son train de vie.



Dans sa déposition à la police de Dieuppeul, la dame P. A. Varéla a expliqué qu’elle a une sœur établie en Italie et qui lui a confié la supervision des travaux de sa boutique à Sacré-Cœur 3. C’est dans ces circonstances, dit-elle, qu’elle lui avait envoyé 1500 euros, dont elle a dépensé la quasi-totalité. Cette dernière lui a envoyé 1000 euros pour terminer les travaux. Seulement, à sa grande surprise, elle a constaté qu’il ne restait que 350 euros.



Intriguée par la disparition de cette somme, elle a tout de suite interrogé la domestique, puisqu’elle l’avait envoyée, dit-elle, à plusieurs reprises retirer de l’argent, pour le remettre aux ouvriers. Mais pour toute réponse, cette dernière lui a dit qu’elle n’a vu personne entrer dans la maison, sauf l’ouvrier qui était venu réparer le climatiseur, la veille.



La jeune fille confondue par le témoignage de son amant



Ayant remarqué que le train de vie de la domestique avait considérablement changé. Elle s’était, en effet, payé un téléphone qui vaut plus que son salaire et cinq paires de chaussures. Elle s’était même permis d’offrir un cadeau d’anniversaire à sa patronne. Ayant constaté tout cela, elle avait décidé de mener ses investigations.



C’est dans ces circonstances, indique la dame, qu’elle a profité de son absence, pour fouiller son sac à main. Et ce, devant la présence constante de l’autre domestique. Ayant trouvé des bijoux lui appartenant (des bagues, un pendentif et un mini parfum), la dame Valéra a tout de suite mis un visage sur le nom de sa voleuse.



Mais le lendemain, la domestique qui a eu écho sur les soupçons qui pesaient sur elle, a caché les objets de sa patronne qui étaient dans son sac. Ce qui fait que lorsque la patronne a fouillé une nouvelle fois son sac, elle n’y a rien trouvé.

Néanmoins, elle a déposé une plainte à la police de Dieuppeul. Et lorsque les limiers ont procédé à la perquisition dans la chambre de la domestique, ils ont découvert 120 000 francs dissimulés dans des chaussures. Il a également été trouvé sur les lieux, un bijou appartenant à la dame.



Entendu à titre de témoins, son amant l’a enfoncé sans le savoir. Ce dernier a, en effet, reconnu le changement du train de vie de sa petite amie, qui lui a remis 75 000 francs pour qu’il lui achète un portable. Il a également fait état des folles dépenses de la jeune fille, qui se permettait même de lui apporter ses repas au bureau.



Cependant ce dernier qui a nié être son complice, a soutenu qu’à chaque fois qu’il lui demandait la provenance de l’argent, elle lui faisait croire que c’est son frère qui vit aux Usa qui le lui avait envoyé.



Interrogée, la prévenue s’est bornée à nier, arguant qu’elle n’a pas volé l’argent. Mais finalement, elle a craqué avant de reconnaître les faits.







