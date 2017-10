Vol au préjudice de son employeur : M. L et son acolyte condamnés à deux ans de prison, dont deux mois ferme Le commerçant A. L et son neveu ont soldé leurs comptes, ce mardi devant le tribunal des flagrants délits de Grande Instance de Dakar. Ce dernier, livreur dans l’un de ses magasins de quincaillerie, s’adonnait à la soustraction frauduleuse de certaines de ses marchandises, pour les revendre à l’un de ses clients. Jugés, le neveu et son acolyte écopent de deux mois ferme. Ils devront en même temps payer solidairement, 3 millions de nos francs à la partie civile.

En l’espèce le 27 septembre dernier, A. L a déposé une plainte contre X pour les faits de vol de marchandises dans ses deux magasins de quincaillerie. Dans sa déposition, la partie civile explique que suite à un inventaire, il a constaté un trou de 21 millions de nos francs, portant sur certains de ses articles.



Pour plus de précision, le plaignant qui n’a pas reçu de demande d’explication de la part de ses gérants, ajoute que certains de ses matériels volés, sont proposés en vente par l’un de ses clients, établis à Guédiawaye.



Entendu, ce dernier mouille le neveu de la partie civile, en déclarant avoir reçu les articles auprès de ce dernier. « A chaque fois, que je me rendais au marché Sandaga pour m’approvisionner en matériels de plomberie, le nommé M. L me remettait en cachette, un sac contenant des matériels de plomberie, variant entre 5 mille et 10 mille francs. Mais, notre transaction n’a duré que quatre mois. Parce que, je commençais à avoir des doutes sur l’origine frauduleuse des marchandises », allègue son acolyte.



Interpellé à son tour, M.L confirme les déclarations de son co-prévenu. Selon lui, les articles trouvés auprès de son receleur étaient revêtus de défauts de fabrication et il les ramassait dans le magasin, suite à un tri effectué par lui-même.



Attrait devant la barre ce mardi pour vol en réunion et recel, les prévenus réitèrent les mêmes déclarations. Et la partie civile d’opposer à son neveu, qu’il n’avait pas reçu mandat de vendre ses marchandises.



Ainsi, il a demandé 21 millions francs Cfa.



Dans son réquisitoire, le maître des poursuites a demandé la disqualification des faits en vol simple et recel au même titre que les avocats de la défense. Et, il a requis deux ans ferme pour les prévenus et une amende de 200 mille francs Cfa contre chacun.



Les avocats de la défense ont plaidé pour une application bienveillante de la loi. Et, selon le conseil de M.L, on ne peut pas imputer à son client tous les vols perpétrés dans les magasins du plaignant. Parce que, dit-il, d’autres personnes ont été suspectées dans le cadre de cette l’affaire.



« Et, mon client n’a reconnu qu’avoir vendu à quatre reprises du matériel à son co-prévenu pour la somme de 50 mille francs. Et ceci, est même confirmé par ce dernier », plaide-t-il.



Au terme des plaidoiries, le tribunal a condamné M. L et son co-prévenu à deux ans de prison, dont deux mois ferme. Le premier nommé est condamné pour vol, et son acolyte pour recel. Ils devront en même temps, verser solidairement 3 millions à la partie civile.



Kady FATY Leral

